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九檔ETF定審結果公布 00940「十進十出」5月20日生效

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

臺灣指數公司公布2025年5月20日指數定期審核結果，包括00940、00894、00947等九檔ETF成分股異動或權重調整將自5月19日交易結束後生效，亦即自5月20日起生效。

元大台灣價值高息ETF（00940）此次換股「十進十出」，成分股納入亞泥、統一、陽明、萬海、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創。成分股刪除遠東新、聯強、國產、華固、臺企銀、永豐金、欣銓、新日興、中美晶、環球晶。

中信小資高價30ETF（00894）成分股納入華城、亞德客-KY、技嘉、瑞昱、雙鴻、世芯-KY、台灣精銳、材料-KY、祥碩、保瑞、群聯。刪除中砂、鴻海、大立光、精材、京鼎、辛耘、家登、萬潤、系微、旭隼、元太。

台新臺灣IC設計ETF（00947）成分股納入晶宏、亞信、凌陽創新、世紀*、力領科技、博盛半導體、九暘。成分股刪除智原、創意、力旺、晶相光、世芯-KY、晶心科、M31。

兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）成分股納入大同、京元電子、穩懋、欣銓、愛普*、群聯。成分股刪除長興、旺宏、原相、精材、天鈺、穎崴。

中信綠能及電動車ETF（00896）成分股納入東陽、上銀、京元電子、世芯-KY、世界、世紀鋼。成分股刪除士電、中興電、華城、加百裕、中美晶、恒耀。

野村趨勢動能高息ETF（00944）成分股納入興農、中碳、聯電、聯強、瑞昱、中華電、超豐、創見、敦陽科、陽明、神基、威健、欣銓、瑞鼎、南寶、榮剛、上海商銀、新普、矽格、長科*、矽創、大江、統一實、櫻花。成分股刪除統一、台肥、三陽工業、仁寶、廣宇、華碩、裕民、台灣高鐵、慧洋-KY、彰銀、新產、統一證、國泰金、元大金、順達、材料-KY、崇越、聖暉*、瑞儀、精誠、台燿、洋基工程、中鼎、百和。

台新AI優息動能ETF（00962）成分股納入聯華、士電、和泰車、金寶、廣達、敦陽科、原相、敦泰、新盛力、訊連、萬潤、勤誠。成分股刪除亞德客-KY、光寶科、零壹、華晶科、由田、同致、神達、新唐、眾達-KY、中光電、中磊、智冠。

凱基台灣AI 50ETF（00952）成分股納入金寶、鴻海、華泰、台星科、京鼎、力致、晶呈科技、譜瑞-KY、達興材料、世界、海韻電、聯茂、群電、台虹。成分股刪除台達電、仁寶、台積電、威盛、晶豪科、力旺、貿聯-KY、神達、美琪瑪、祥碩、中磊、台燿、騰輝電子-KY、宏捷科。

華南永昌優選50ETF（009808）成分股納入台泥、亞泥、仁寶、華碩、大同、陽明、萬海、國泰金、凱基金、藥華藥、寶成。成分股刪除士電、中興電、華通、國巨、兆豐金、第一金、欣興、瑞儀、力成、豐泰、潤泰新。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐金 ETF

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