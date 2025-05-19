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這檔海外高息ETF年化配息率逾6% 今年含息報酬率居冠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
本月除息之高股息ETF績效概況。資料來源：CMoney
本月除息之高股息ETF績效概況。資料來源：CMoney

儘管台股今年受美國總統川普政策不確定性及地緣政治因素影響，表現不如去年，但高股息ETF展現相對強勢。本月有15檔高股息ETF將除息，根據CMoney統計，截至14日，這15檔高息ETF今年以來含息報酬率介於-5.33%至0.85%間，全數優於台股大盤的負5.44%，而其中又以聚焦海外成熟市場的中信全球高股息（00963）表現最突出。

此次00963配息0.055元，年化配息率逾6%，19日除息，想參與配息的投資人，可於16日前買進並持有，透過全球布局方式降低投資風險。

中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，聯準會近期會議指出，美國實體經濟維持健康，經濟活動穩健擴張，失業率保持低位；同時，英國與美國達成貿易協定，降低市場對英國經濟前景的疑慮，帶動出口企業表現；歐元區第1季經濟成長超乎預期，歐洲央行持續降息刺激經濟。00963憑藉分散的產業配置及主要持股國家的穩健經濟，成為投資人參與全球成熟市場收益的理想選擇。

根據中國信託投信官網，00963產業配置以金融、工業、原物料與能源等非科技之傳產類股為主，且布局市場為美、德、英、法等已開發國家。觀察今年以來主要股市表現，德股已率先創高，主要反映德國政府改變以往財政政策，更趨於寬鬆。另外，英美達成貿易協議後，英國汽車與鋼鐵產品更容易進入美國市場，加上歐洲央行持續降息循環，有利於英國與歐洲股市持穩向上。陳雯卿表示，海外高股息ETF因其全球配置特性，風險較為分散，表現更為穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 英國 美國

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