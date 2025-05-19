00940成分股異動 新納入亞泥、統一等10檔

台灣指數公司今天公布多達12檔指數的定期審核結果，去年掀起申購旋風的元大台灣價值高息ETF（00940）所連結的「台灣指數公司特選台灣價值高息指數」，有10檔成分股異動，新納入亞泥、統一、陽明等。成分股異動及權重調整將於20日生效。

根據台灣指數公司公布的審核結果，台灣指數公司特選台灣價值高息指數成分股新納入亞泥、統一、陽明、萬海、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創等10檔。

同時刪除遠東新、聯強、國產、華固、台企銀、永豐金、欣銓、新日興、中美晶、環球晶等10檔原有的成分股。

台灣指數公司表示，此次成分股納入和刪除之變動，將自5月20日起生效，並於指數定期審核生效日起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。