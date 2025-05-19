COMPUTEX 將登場！AI重燃台股夢 主動式ETF有看頭

五二○總統就職演出到來，Computex展也在5月20日開展，AI供應鏈亦有表現機會。野村投信表示，台灣AI相關供應鏈也可望迎來實質受惠，台積電（2330）有望承接輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的AI晶片訂單，而鴻海（2317）、緯穎（6669）等伺服器代工廠也將率先受惠，投資人可選擇全台首檔主動式ETF 00980A如分批布局，掌握台股投資契機。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，近期國際利多訊息頻傳，全球資本市場氣氛明顯回暖，最受矚目的，莫過於美中與美英之間歷經馬拉松式談判後，雙方均大幅調降關稅，帶動整體貿易環境改善，也有助於緩解供應鏈壓力。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著5月1日台灣政府宣布完成首輪磋商，以及5月12日美中達成關稅共識，短期內市場負面因素大幅消除，投資人一片樂觀，然而要留意的是，關稅衝擊逐漸浮現，包含近期美國經濟數據露出疲態，以及10%基本關稅、多個潛在的產業關稅虎視眈眈，種種原因都是市場不安定因素，且從4月中旬這波反彈以來，全球主要股市基本都已收復4月2日關稅衝擊以來的失土，短線漲幅已大，需留意漲多後獲利了結賣壓湧現，估計接下來將回到大盤震盪、類股輪動的格局，科技股有逢高被減持的風險，反而原先在關稅議題有受惠的，例如：美國境內通路/製造，及出口重電設備等，估計也還是可持續受惠，投資建議上把握未來股價震盪時逢低布局機會，除了仍以具備長期競爭力的產業/個股作為主要核心，可多元化布局諸如重電、美國金屬通路等相關類股。

另一方面，美股七雄陸續發布財報，整體科技巨頭資本支出未減續增，尤其是臉書擴大AI與資料中心投資、其餘三大CSP維持高度資本支出金額，未見AI需求反轉， 顯示AI仍是長期趨勢。儘管4月下旬市場情緒好轉、科技股反彈，但就遠期本益比來看，科技股目前仍處於近五年平均之下且對比跟大盤(標普500)的評價，目前科技股罕見溢價新低，僅次於疫情時期水準有鑑於科技巨頭財報亮眼、AI趨勢明確，基本面無虞的情況下，科技股評價面仍有較大回升空間。

盤面焦點聚焦於權值股與 AI 概念族群，川普啟程中東行，加上輝達傳出取得沙烏地阿拉伯大型訂單，激勵 AI 與相關周邊族群全面上攻，加上美國科技業積極擴大海外布局，均有利於提振市場信心，無疑為台股短期走勢注入強心針，在多重利多推動下，台股短期有望延續多頭格局，建議投資人聚焦在AI、大型電子權值股與伺服器供應鏈等族群，並採取分批布局策略，以因應短期波動，同時掌握中長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。