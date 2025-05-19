台股 ETF 受益人數連三減 海外 ETF 全球開花

受美中意外宣布取消互徵高額報復性關稅的利多消息激勵，加上美國總統川普撤銷拜登政府的AI晶片出口規範，激勵美國半導體類股上攻，也帶動台股周線大漲4.4%，但投資人居高思危，持續調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數連三周減少，其中，高股息ETF受益人數周減13,913人。

至於，海外ETF方面，上周雖有新ETF掛牌上市，但整體受益人數仍減少約3千人。值得一提的是，海外ETF受益人數增量排行榜中，過往幾乎是美股ETF的天下，但近期朝多元化趨勢，增量前三名分別是甫掛牌上市的美國電力主題型ETF、日本商社ETF，以及歐股ETF，另包含印度股市ETF、中國大陸高股息ETF等，都擠入增量排行榜前十名，足見投資人開始轉向全球分散布局。此外，殖利率趨穩以及匯率回穩，近期債券價格波動趨緩，投資人開始回補長天期債券ETF，上周債券ETF受益人數增11,082人，連兩周成長。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，美中意外達成取消報復性關稅協議，且美國4月CPI數據未偏離市場預期，投資人對後市轉趨樂觀。本周COMPUTEX台北國際電腦展開幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將進行演講，利多消息持續炒熱台灣電子股。上周台股ETF受益人數雖減少，但亦可看到即將配息的高股息ETF以及關鍵半導體等主題ETF受益人數逆勢成長。

不過葉松炫也表示，由於美中雖取消報復性加徵關稅，但原有的關稅協議只是暫緩90天，且美國目前與其他國家的關稅協議也進展緩慢，美國財政部長貝森特（Bessent）日前又放話，表示各國在90天的暫停期內未能達成協議，關稅稅率將很快恢復到對等關稅宣布時水平，這些消息都可能持續影響短期資本市場走勢，指數上檔空間恐有限。

但貝森特亦有提及，亞洲部分國家關稅協議「有非常好的進展」，其中也包含台灣在內。若台美關稅協議底定且符合市場預期，台股不確定性可望消除。葉松炫建議投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，投資人開始考慮分散布局降低風險。其中德股受惠財政擴張政策領先創高；日股也因受惠日本政府持續進行市場改革，今年以來表現優於美股。觀察上周海外ETF受益人數增量排行榜，日本商社ETF周增2,768人，表現僅次於新掛牌美國電力基建ETF的3千餘人；而前十名中美股ETF僅剩下三檔，日股ETF與陸股ETF分別占據兩個席位，顯示過往由美股ETF一枝獨秀的情況已出現改變。

日本商社ETF今年以來受益人數增加逾11,000人，增幅達2倍。中國信託投信基金經理人游忠憲指出，目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對投資人而言極具吸引力。另葉松炫則提到，中國大陸掛牌企業9成營收來自國內，只有一成靠外貿，因此美關稅對中企的影響有限，隨著大陸央行再次「雙降」，陸港股今年以來的政策行情仍可望延續。

債券ETF方面，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，但近兩周看到投資人陸續回補長天期美債ETF，受益人數周增11,000餘人，連兩周增加。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國債信評等遭調降，可能影響主權信用評級風險溢酬增加，美債期間溢酬上升，但這影響性極為短暫，在全球固定收益市場美國約占40%，美債仍是最具有流動性，無論廣度和深度更勝其他主權債。

張瓈尹說，根據美國財政部公布最新3月國際資本流動報告（TIC），顯示全球對美債需求連續2個月攀升，總持有規模達9.05兆美元。日本仍穩居首位，增持49億美元至1.13兆美元，連續三個月增持，因此美債中長線還是回歸基本面，視美國經濟發展和貨幣政策走向而定。

中國信託投信指出，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，經濟衰退風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。