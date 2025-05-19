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黃仁勳COMPUTEX開講！法人喊買00830近月狂漲17.97％後有望再受惠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

美國費城半導體指數在近期強勁回升，台灣首檔追蹤該指數的ETF國泰費城半導體（00830）以近一個月17.97%的報酬率，穩坐跨國型ETF漲幅之冠，成為投資人參與半導體龍頭群的首選。法人指出，今（19）日輝達執行長黃仁勳為台北國際電腦展（COMPUTEX）進行開幕主題演講，為半導體產業注入動能，相關ETF有望再受惠。

法人表示，國泰費城半導體（00830）鎖定美國費城半導體指數，透過指數化配置將資產直接投向核心大廠，其中輝達（NVIDIA）權重達12.54%、博通（BROADCOM）占11.29%，另有超微（AMD）、HBM大廠美光（Micron）、設備大廠艾司摩爾（ASML）與晶圓代工霸主台積電等上中下游要角，完整涵蓋AI時代最關鍵的供應鏈。隨著全球數據中心與AI伺服器需求不減，這些龍頭成分股的同步上攻，便轉化為00830近月領先大盤的突出表現。

就在00830走上反彈道路之際，輝達執行長黃仁勳也於今（19）日上午11時於台北流行音樂中心進行COMPUTEX 2025開幕主題演講，應會揭露新一代Blackwell Ultra及Feynman處理器等AI晶片佈局，並強調與台積電等夥伴的深度合作，為半導體產業注入更強的未來動能。市場人士認為，這場備受期待的演講不僅再次凸顯輝達在AI領域的領先地位，也為00830等相關ETF的長期投資前景加分。

另一方面，美國政府在5月14日正式撤銷前一任政府所訂AI晶片出口限制規則，開放包括中東在內的多個重要市場進口頂級AI處理器，代表輝達等大廠的產品流通將更為暢通，也意味相關ETF持倉可望受惠於更廣闊的海外新需求。法人表示，對財經新手而言，ETF「買一籃子」的操作方式相當便捷，只要依自身風險承受度，分批進場或定期定額，就能同步搭上AI與半導體產業的長期成長列車，免去個股挑選的繁瑣與賭錯風險。

本月跨國型ETF報酬表現排行情五名，依序為國泰費城半導體（00830）漲17.97%、兆豐洲際半導體（00911）漲16.35%，國泰數位支付服務（00909）漲15.80%、國泰智能電動車（00893）漲15.72%，元大全球AI（00762）漲14.14%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 報酬率 台積電 半導體 ETF ASML 00911兆豐洲際半導體 00909國泰數位支付服務 00893國泰智能電動車 00830國泰費城半導體

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