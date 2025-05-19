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00901搭美國製造順風車 受惠金管會新政策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信表示，在美國川普近期暗示可能豁免25%汽車零組件關稅，帶動車用零組件業者股價聞訊上漲，車用零組件相關供應鏈因持續調整生產基地，降低關稅影響。另一方面，美國加州政府提議放寬自動駕駛車輛的法規限制，預期鬆綁法規限制，進一步加速智能車產業發展。在台灣方面金管會先前宣布，將放寬國內ETF追蹤指數中單一成分股30％上限的相關法令限制，使ETF可望進一步貼近台股走勢，透過法規鬆綁，永豐智能車供應鏈ETF（00901）亦將受益於新政策上的支持。

00901永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥指出，台灣在迅速發展的電動車領域，占有可觀的一席之地，因為過去台廠以電子元件製造為主力，在轉型製造電動車用零組件時相對具優勢，不論是上游的半導體、中游的電池、智慧座艙和三電系統，再到下游的整車設計和製造，整個供應鏈重要環節逐漸成形，隨著未來汽車電子零件比重提高，更有利於台灣車用零組件廠商。目前AI與電動車兩大領域商機龐大，且持續進步，符合智能車及AI題材的永豐智能車供應鏈ETF（00901），適合看好AI及智能車發展的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

電動車 ETF AI

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