00901搭美國製造順風車 受惠金管會新政策

＊原文發文時間為5月14日 今天（5/14）00878盤中上影線觸及21.28，最終收盤價21.26，等於已經收復對等關稅股災前日（4/2）21.27以來的所有跌幅，這一個半月有買的人扎扎實實撈了一

2025-05-19 08:15