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參與00981B月配息倒數 發放日6月13日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金優選非投債ETF 00981B配息時間表。（資料來源：CMoney）
第一金優選非投債ETF 00981B配息時間表。（資料來源：CMoney）

本周@@@債券ETF@@@超級除息周，除了19日進行除息的27檔債券ETF，投資人還來得及參加這11檔債券ETF除息，近期美債殖利率及債券價格區間整理，長期投資價值及收益力提升，吸引投資人加碼，本周除息債券ETF年化配息率前三名：第一金優選非投債（00981B）、元大優息投等債（00968B）及新光A-BBB電信債（00867B）年化配息率分別為9.45%、7.02%，及6.45%，可望持續受到投資人青睞。

穆迪調降美公債最高評級評等，公債市場恐再掀動盪，不過，法人分析，非投資等級企業債受到公債降評影響相對有限，高殖利率優勢，加上近期關稅議題降溫，景氣正向，非投資等級債券可望發揮投資價值優勢。

第一金投信公告，第一金優選非投債ETF（00981B）首度月配息，每受益權單位實際配發金額為0.072元，投資人欲參與第一金優選非投債ETF首度月配除息，宜把握5月20日（周二）收盤前買進及持有，即可參與月除息，配息發放日訂於6月13日，第一金優選非投債ETF提供收益平準金機制。

4月初美國新一輪關稅措施，帶來市場震盪，非投資等級債券殖利率與利差攀升，同時也使得不少債券發行計畫延期，第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，由於發行延遲使得債券供不應求，價格回穩；此外，近期關稅談判出現轉折，市場信心回復，非投資等級債券信用利差重返3月份關稅危機前的低檔區，利差收斂近200個基點。

非投資等級債券投資需留意信用違約風險，可留意基本面數據，王心妤說明，非投資等級債券企業去年底槓桿率降至3.98倍，企業積極去槓桿，利息覆蓋率則提升至4.7倍，反應營運現金流量充足，槓桿率降、利息覆蓋升，顯示企業財務體質更為穩健。

標普預估，2025年美國非投等債違約率可望由去年的4.7%降至3.5%，這些企業大多屬服務業，受到關稅影響較為間接，王心妤強調，美國經濟具備韌性，企業已提前在去年完成再融資計畫，今年債務到期壓力不大，也有助違約風險緩和，殖利率提升、違約風險降，加上近期關稅陰霾逐步消散，市場情緒回穩，提供進場非投資等級債券較佳時機。

第一金優選非投債ETF（00981B） 5月份配息發放作業時間表，詳見第一金投信官網最新公告內容，網址：https://www.fsitc.com.tw/

第一金優選非投債ETF 00981B配息時間表。（資料來源：第一金投信官網）
第一金優選非投債ETF 00981B配息時間表。（資料來源：第一金投信官網）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF 00968B元大優息投等債

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