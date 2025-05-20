00919第二季配息有機會落在0.7到0.72元？阿愷：搭00878成分股重疊度低

＊原文發文時間為5月15日

第一季實收破十萬！這就是穩穩領息的力量。

150張00919：107,137元

6/2即將公布第二季配息金額，以目前情況推估，有機會落在0.7～0.72元之間。

第二季配息後，緊接著就是7～8月的除權息旺季。

以目前「收益平準金」與「資本損益平準金」的狀況來看，00919仍有能力維持配出高水準的股息。

只要大盤穩住、不大幅下跌，第三季的配息表現也可以期待！

為什麼選00919當核心？

選股邏輯穩、配息能力強。

像成分股長榮，殖利率高達12%。

00919幫我篩出會賺錢又肯配息的好公司，我只要穩定投入，就能安心領息。

為什麼搭配00878？

因為跟00919的成分股重疊度低，能分散風險、提高容錯率。

不像0056，與00919高度重疊，風險集中。

第二季我將用：

180張00919 40張00878

預估現金股利約 14～15萬元

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