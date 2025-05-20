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00919第二季配息有機會落在0.7到0.72元？阿愷：搭00878成分股重疊度低
＊原文發文時間為5月15日
第一季實收破十萬！這就是穩穩領息的力量。
150張00919：107,137元
6/2即將公布第二季配息金額，以目前情況推估，有機會落在0.7～0.72元之間。
第二季配息後，緊接著就是7～8月的除權息旺季。
以目前「收益平準金」與「資本損益平準金」的狀況來看，00919仍有能力維持配出高水準的股息。
只要大盤穩住、不大幅下跌，第三季的配息表現也可以期待！
為什麼選00919當核心？
選股邏輯穩、配息能力強。
像成分股長榮，殖利率高達12%。
00919幫我篩出會賺錢又肯配息的好公司，我只要穩定投入，就能安心領息。
為什麼搭配00878？
因為跟00919的成分股重疊度低，能分散風險、提高容錯率。
不像0056，與00919高度重疊，風險集中。
第二季我將用：
180張00919
40張00878
預估現金股利約 14～15萬元
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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