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520行情啟動！台股ETF績效排名出爐 00961唯一逆勢上漲1.38％成最大黑馬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

在520新政府上任滿周年前夕，台股本週展現強勁反彈動能，大盤單週大漲4.44%，為今年以來震盪的市場注入一劑強心針。回顧2025年開年至今，全球金融市場可說是跌宕起伏，從Fed意外釋出降息訊號引發市場波動、中東地緣政治風險升溫，到台幣匯率大幅升值，投資人彷彿經歷了一場驚險的金融市場過山車。

根據CMoney最新統計，截至5月16日，台灣加權指數今年以來下跌5.17%。在這波充滿不確定性的震盪行情中，台股ETF表現出現顯著分歧，特別是高股息與低波動型ETF展現出較佳抗跌性，成為市場焦點。

據最新統計，在台股ETF中，FT臺灣永續高息ETF（00961）以1.38%的年度漲幅，成為今年以來唯一維持正報酬的ETF商品，展現強勁抗跌性。緊接在後的是中信成長高股息ETF（00934）及統一台灣高息動能ETF（00939），雖然小幅下跌0.16%及0.28%，但相對大盤表現已相當亮眼。

2025年至今台股ETF績效排名（前十名）：

1.FT臺灣永續高息ETF（00961）：+1.38%

2.中信成長高股息ETF（00934）：-0.16%

3.統一台灣高息動能ETF（00939）：-0.28%

4.富邦臺灣優質高息ETF（00730）：-0.48%

5.野村趨勢動能高息ETF（00944）：-0.62%

6.復華富時高息低波ETF（00731）：-0.96%

7.復華台灣科技優息ETF（00929）：-1.33%

8.凱基優選30 ETF（00938）：-1.39%

9.元大台灣高息低波ETF（00713）：-1.41%

10.元大台灣價值高息ETF（00940）：-1.59%

市場分析師指出，從績效排名可以觀察到兩個重要趨勢：首先，具備高股息特性的ETF普遍展現較佳抗跌力；其次，低波動策略在市場震盪時期，確實發揮了風險控制效果。這也反映出在台幣升值、科技股修正的多重壓力下，價值投資型ETF的投資價值逐漸受到市場重視。

投信業者普遍認為，隨著520行情啟動，市場對台股後市期待升溫。本週台股強勁反彈，顯示資金已開始提前布局。然而，考量全球經濟前景仍存在不確定性，建議投資人在配置上可採取「攻守兼備」策略，將高股息、低波動特性的ETF納入投資組合，以因應市場可能的震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 00938凱基台灣優選30 00934中信成長高股息ETF 00929復華台灣科技優息ETF 00731FH富時高息低波 00730富邦臺灣優質高息 00713元大台灣高息低波

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