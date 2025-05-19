00878用股票質押借8萬再買進5張！存股哥：持有共141張、成本均價19.75

＊原文發文時間為5月14日

今天（5/14）00878盤中上影線觸及21.28，最終收盤價21.26，等於已經收復對等關稅股災前日（4/2）21.27以來的所有跌幅，這一個半月有買的人扎扎實實撈了一個大碗底。

過去的歷史包括這次，每次的股災都一再證明當別人極度恐慌時，往往就是最好的買點，各位也可以回頭去看我在4月初的幾篇貼文。

今天恰逢0056股息發放，我再次啟用股票質押借8萬，共買進5張00878，目前我的00878持有張數共141張、成本均價19.75，帳面獲利$212,910(+7.65%)。

我除了有帳面的未實現獲利之外，還有過去領到的所有股息，正所謂股息價差一起賺，是存股人才有的浪漫。

現在維持率265%負債比剛好33%，這次的股災也算是對借貸存股流的一次期中考，4/7-4/9我的維持率也沒跌破200%過，當然大跌肯定會讓負債比上升，但最高也只到39%而已。

嚴格控管好風險是借貸存股的首要目標，雖然回頭看在股災時借貸買進一定可以有更多套利空間，但以當時的情況，繼續借肯定會讓我的風險大大提升。

我可以接受不抄底買在最低點，但我要確保自己的風險控管控制在我自己設定的數值之內，槓桿是幫助你衝刺更快的工具，而不是讓你壓上身家的賭注，用不同的角度看待槓桿這件事，可能會出現兩種完全不同的結果。

今天大漲452點，加上借貸買進的金額，總值來到824萬，是股災以來最高點，距離個人最高紀錄850萬也只剩沒多少了，保持這樣的節奏不斷將股息再投入，應該很快就能突破個人新高了。

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