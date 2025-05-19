高股息ETF 掃貨萬海、陽明

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
萬海。 圖／萬海提供
萬海。 圖／萬海提供

貨櫃海運業去年獲利持續揚帆，帶動「貨櫃三雄」配息表現，成為盤面熱門高股息殖利率概念股，又逢群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）等大型高股息ETF將鎖定陽明掃貨20萬張，而國泰永續高股息（00878）也將大買萬海20萬張，將於5月底前完成。

根據貨櫃三雄近日公布的財報，去年營運獲利表現都較前年大增，而配息情況也相對不錯。其中，陽明海運去年全年稅後純益641.79億元，獲利年增率暴衝12.65倍，每股純益（EPS）18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，配息率約當四成。根據公告當日股價概算，現金殖利率逾10%。

萬海航運方面，2024年擬盈餘配發每股現金股利3.5元，為長期競爭力保留多一點盈餘，進一步擴大營運競爭力，萬海去年每股大賺16.89元，以3.5元股利來看，配發率20.7%。

至於長榮海運2024年稅後純益為1,394.5億元，年增294.6%，每股純益（EPS）64.87元，寫歷史次高紀錄。長榮董事會決議，擬配發現金股利每股32.5元，配息率逾五成，依公告當日股價概算，現金殖利率約14%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息

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