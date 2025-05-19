高股息ETF 掃貨萬海、陽明

投資ETF是無腦輕鬆投資嗎？這句話只對了一半，原因是ETF本質是基金，背後就跟操盤手以及市場波動具有高度相關性，所以無腦也是主觀認定，也就是自己覺得無腦就無腦。 但如果投資至少三年以上，或像筆者已經超過十幾年以上，怎麼可能真的傻傻無腦放著不管？

2025-05-16 13:26