台股科技型ETF 績效贏大盤

4月下旬以來，台股跟隨美股反彈，大型股受惠資金偏好，加上本周有台北電腦展（Computex）加持，市場看好將引領台股重反22,000點關卡。近一周台股科技型ETF前十強績效都跑贏大盤，其中富邦科技（0052）、第一金工業30、元大電子等ETF近一月績效勝大盤，投資人可伺機布局。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，美國總統川普對全球課徵關稅，造成市場不確定性升溫，對終端需求亦造成影響，然預估最壞狀況已過，供應鏈調整需要時間但最終將回歸產業競爭力，產業方面，人工智慧（AI）算力需求強勁，展望明確，明（20）日Computex將登場，本屆主題為「AI Next」，聚焦三大主題，AI與機器人技術、次世代科技、未來移動性，有望助攻科技股表現，可伺機布局科技相關ETF，迎接評價面回升投資契機。

第一金工業30ETF經理人曾萬勝表示，近期台股表現仍將偏重在大型權值股上，520行情加上Computex登場，科技權值股拉抬效應受期待，展望後市，台股可望呈現區間向上表現，第2、第3季為除權息季節，不妨留意高股息概念股及低基期標的，進可攻、退可守，相對能挹注投資成長性及股息收益穩定度。

至於近期的新台幣匯率風險，中國信託投信基金經理人張圭慧表示，半導體產業因企業多採美元報價或避險策略，台幣升值對毛利率影響低於1%。設備製造商與IC設計受影響較小，封測與晶圓代工雖成本以台幣計價，但透過避險措施可有效降低衝擊。

投信法人指出，隨川普按下貿易關稅暫停鍵，全球股市全面反彈，國內晶圓代工龍頭、國際指標大廠均近期財報亮眼，同步確認未來AI相關類股基本面可望持續，而龍頭權值股通常為外資加碼首選，電子股還是台灣資金行情重點，建議低檔加碼可優先布局科技相關ETF如元大電子ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。