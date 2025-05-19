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高含「輝」量ETF人氣燒 投資人可伺機布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
高含輝量ETF 人氣燒。聯合報系資料照
高含輝量ETF 人氣燒。聯合報系資料照

全球人工智慧（AI）領導企業輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日抵台，再度為科技產業與資本市場升溫，將投資人目光聚焦AI、電動車與半導體的投資浪潮。投信法人表示，台股有多檔ETF含「輝」量高，最高占比達18.1%，投資人可伺機布局。

輝達在AI運算與GPU技術領域持續突破，再加上近期跟著美國總統川普赴中東，獲得多筆大訂單，激勵股價頻創反彈後波段新高，成為市場關注的焦點。

黃仁勳此次來台行程也將出席COMPUTEX 2025展示會，本屆電腦展主題為「AI Next」，聚焦三大主題，AI 與機器人技術、次世代科技、未來移動性，同時新增AI服務、機器人與無人機，以及電競產品等五大展區，而黃仁勳今（19）日發表演講，預料將再AI產業增添話題。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

投資人如欲投資輝達，除透過券商複委託等管道外，也可透過台股掛牌的ETF。

根據最新持股資料顯示，富邦未來車ETF（00895）目前持有輝達的比重高達18.1%，為海外股票型ETF中最高。

緊隨其後的國泰智能電動車與國泰費城半導體ETF則分別為15.8%與12.5%，復華S&P500成長ETF「含輝量」也有11.2%。

此外，富邦投信旗下的富邦元宇宙與富邦NASDAQETF也分別持有約9.8%與8.2%的輝達持股比例，備受投資人關注。

理財達人指出，在AI與電動車趨勢持續發酵的當下，相關ETF產品鎖定全球成長最快速的產業與公司，並嚴選龍頭企業進行配置，有機會協助投資人長期參與科技革新與產業升級。

無論是看好AI科技股、電動車或元宇宙題材，透過提供多元產品選擇，滿足不同風險屬性與目標的投資需求，讓投資人與全球科技巨頭一同成長。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，川普關稅政策轉彎，大幅降低市場恐慌情緒，帶動資金回流科技股等成長題材，由於美國商務部同步解除AI晶片出口禁令，指標股輝達在中東市場布局大有斬獲，增添AI供應鏈動能。

不過有鑑於關稅政策不確定未除，建議可透過一籃子成長股布局的美股市值型ETF，平衡單一產業個股之波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF

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