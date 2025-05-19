美科技股ETF漲相佳 可趁市場震盪積極卡位

美中關稅戰獲重大突破，激勵全球股市大幅走揚，跌深的科技股成領頭羊，近一月科技精選行業、納斯達克100、費城半導體指數皆大漲逾二位數。投信法人表示，美國科技股擁三利多加持，將延續強勁的成長動能，建議布局美股科技ETF掌握漲升行情。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，從基本面來看，科技類股仍相對正向，現階段仍有三大利多，首先是四大雲端服務業者（CSP）針對人工智慧（AI）投資仍相對積極，今年資本支出將上看3,000億美元，消除市場對AI投資縮減的疑慮，可望為美國科技業帶來良好的成長潛力。

圖／經濟日報提供

第二，市場對AI長期潛力抱持高度信心，許多大型企業已見AI導入之成效，部分應用於客服與營運流程，擴大市場大餅。第三，美國商務部已於14日正式撤銷拜登時代的「AI擴散規則」，解除AI晶片銷售至中東的禁令，輝達宣布將對沙烏地阿拉伯主權財富基金設立的AI新創公司Humain，出售1.8萬顆最新的AI晶片，表明市場對輝達尖端處理器的需求仍然旺盛。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，AI仍為市場剛性需求，投資人不妨趁著市場震盪的期間積極入市，提前卡位AI爆發性成長機會。

該ETF聚焦布局全球AI產業鏈，第一大成分股輝達持股權重逾12.5%，在AI擴散規則限制解禁下有機會吃到更多半導體發展紅利，基金重點成分股也包括如博通、台積電、AMD也同樣占據全球半導體核心地位，更顯其長期投資價值。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭進一步指出，從基本面來說，參考標普500及美國主要指數之EPS預測年增率，2025年美股獲利能力仍處正向成長，加上人工智慧將進入快速成長期，隨AI技術不斷發展和應用，算力成本下降不會減少算力需求，反而會刺激更大的需求，產生爆發式增長。

整體而言，科技股若持續因應政策不確定性下跌，對於中長線投資人而言或許是逢低佈局的時機。

台新投信指出，就美國科技股長線趨勢分析，隨著川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內，如台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，已生產最新一代的輝達晶片，在科技業回流美國製造下，美國科技股持續掌握優勢地位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。