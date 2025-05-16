快訊

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

0055、009802、00980A...藏隱憂？專家：「持大量金融股ETF」風險飆高

聯合新聞網／ 玩股網
新台幣強升將衝擊出口產業及壽險業獲利，高科技類股和金融股投資人須注意。記者余承翰／攝影
新台幣強升將衝擊出口產業及壽險業獲利，高科技類股和金融股投資人須注意。記者余承翰／攝影

【文．玩股講客人】

投資ETF是無腦輕鬆投資嗎？這句話只對了一半，原因是ETF本質是基金，背後就跟操盤手以及市場波動具有高度相關性，所以無腦也是主觀認定，也就是自己覺得無腦就無腦。

但如果投資至少三年以上，或像筆者已經超過十幾年以上，怎麼可能真的傻傻無腦放著不管？

真的會無腦不管，甚至在崩盤還有空發社群梗圖，通常有幾種情況：

第一種是本金超小，這種就不用多說，如果投資沒有超過新台幣百萬以上，我都覺得是在「玩」，因為投資起來根本無關痛癢。

第二種是本業收入高，以自營商或高所得族為例，投資失利也無妨，因為自己賺錢遠超過投資部位，所以不管怎麼弄都不用擔心。

第三種是跟流行的蹭熱度，這算是大多數人的寫照，總之，這些人也不是真的認為該投資，而是全世界都說上幾句投資，就跟著鄉民一起進來看熱鬧。

第四種是金融從業者，本質還是算特許服務業，所以並非以投資見長，而不少金融業者終其一生只做一個金融產品，而且主要時間都是為了配合「大戶」，例如賣了一輩子的債券商品，退休後成為投資韭菜的機率極大。

但如果你不是以上這幾種人，而且收入真的不容易，認真投資ETF想賺到退休金，那麼接下來投資ETF的風險，你就必須注意了。

直接說一個重點，就是持有壽險型金控的ETF可能很難過，主要原因有兩點：

其一，壽險拿客戶資金去投資獲利的能力普遍不佳。

因此大量投資美債，所以我也不會稱呼這些集團叫做「壽險金控」，而是獨步全台稱呼這些集團為「債券金控」，這是第一危機。

其二，金控股跟小本金的韭菜們可不同。

這行業必須全年無休投資在市場，也就是多空環境下都必須承擔風險，當然不可能跟大家一樣空手打哈哈，只要成效不佳，定期投資報告都看得到，而接下來川普造成投資市場重大壓力，自然讓這些以投資為本業的債券金控更難操盤，甚至出現巨額虧損。

那麼市場上有哪些ETF持有大量金融股呢？尤其是富邦金或國泰金為主體的ETF，接下來幫大家列出幾檔金融股買特別多的ETF。

元大MSCI金融(0055)

金融股投資接近99%，上市其他是中租-KY，租賃股當然也屬於金融股的一環，富邦金12.83%、國泰金10.66%，光是這兩檔合計超過兩成以上，這影響力肯定最大。

富邦旗艦50(009802)

上市金融保險產業佔比26.14%成為基金最高，持有自家富邦金5.68%也是金融股最大佔比，國泰金持有4.05%，兩者合計接近一成，第二產業為半導體，因此貿易戰的進度只要不妙，009802肯定跑不掉。

保德信市值動能50(009803)

金融保險持股比重13.07%，配置跟加權指數組成類似，富邦金5.5%及國泰金3.31%，合計8%多，這兩檔金融股就配置過半的金融保險產業資金，加上半導體權值股的部位更高，所以大盤只要狀況差，009803也撐不住下殺。

主動野村臺灣優選(00980A)

身為台灣第一檔主動型ETF，選股確實更具主觀操盤的配置，台積電只買6.16%，整體半導體持股是19.77%，富邦金持有4.47%，整體金融保險持股為13.87%，從配置角度來看，雖然金融股影響力不大，但仍有一定的持股比重。

國泰永續高股息(00878)

00878投資個股相當分散，資金也配置不少避險族群，但金融保險持股有23.33%，雖然裡頭的組成同樣是抗跌金控為主，例如中信金、元大金、兆豐金，但富邦金、國泰金是金融權值股，因此無論金融股再怎麼抗跌，依舊會被金融權值股回檔而影響，仍面臨下跌的重重壓力。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：ETF未爆彈倒數！五檔持有大量金融股即將倒大霉？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0055元大MSCI金融 00878國泰永續高股息 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 金融股

玩股網

追蹤

相關新聞

跟風巴菲特投資00955？專家分析「2種人」才適合：小心賺股息賠價差

就是刻意要觀察了幾天之後，看看國人對巴菲特的投資跟瘋會不會很快就消退，才來和大家分享00955這支近期有話題又熱門的海外ETF。 投資股神巴菲特在今年的波克夏股東會上，直接明白說：波克夏公司投資的日本五大商社股票，50年都不會賣出。

0055、009802、00980A...藏隱憂？專家：「持大量金融股ETF」風險飆高

投資ETF是無腦輕鬆投資嗎？這句話只對了一半，原因是ETF本質是基金，背後就跟操盤手以及市場波動具有高度相關性，所以無腦也是主觀認定，也就是自己覺得無腦就無腦。 但如果投資至少三年以上，或像筆者已經超過十幾年以上，怎麼可能真的傻傻無腦放著不管？

黃仁勳護航00878！成分股強彈、存股族爆衝卡位今天最後買進

台股似乎逐漸走過陰霾，近五日上漲超過700點，ETF市場也再度重拾買氣，下周一即將除息的「國民ETF」00878，第二季配息0.47元，僅昨單日成交量就衝出10萬多張，買氣熱絡，股民想參與配息，可把握在今日最後買進日持有。 觀察近五日ETF市場，股票型ETF成交王前五檔由國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)及復華富時不動產(00712)拿下，前四名都是高股息ETF，足見這兩季以來，全球金融市場的震盪，讓投資人對抵禦能力較佳的高息股，依然較有信心。

越股ETF 定期定額投資

亞股延續美中貿易和談順利慶祝行情，流動性持續回升帶動越股價量齊揚。在穩健的經濟成長、穩定的政局、以及資本市場制度逐步改革...

被股災嚇壞？債券ETF資金湧入 00982B投等債3優勢現：台幣升值更該進場

儘管00878、00940等熱門高息ETF因除息效應帶動5月成交量放大，但觀察ETF投資人數增幅變化，有部分資金趁市場波動之際回流債市逢低布局，尤以具備防禦性質的債券型ETF最受青睞。這股資金位移趨勢，反映在新台幣匯率波動加劇下，投資人開始轉向追求穩健配置，並善用價格回檔建立中長期投資部位。

川普CALL訊到！台股挑戰重回多頭 00905領漲27.66%、0050、00692緊跟

在半導體產業的強勁表現帶動下，台股於14日大幅上揚，指數上漲452.73點，收21782.87點，漲幅超過2%。其中，以台積電為首的權值股表現突出，推動多檔市值型ETF同步上漲。 台積電受美股ADR上漲3.75%至193.99美元影響，股價盤中一度攀升至999元，逼近千元大關。這股強勁的上漲動能，對整體市場情緒產生了積極影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。