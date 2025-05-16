0055、009802、00980A...藏隱憂？專家：「持大量金融股ETF」風險飆高

【文．玩股講客人】

投資ETF是無腦輕鬆投資嗎？這句話只對了一半，原因是ETF本質是基金，背後就跟操盤手以及市場波動具有高度相關性，所以無腦也是主觀認定，也就是自己覺得無腦就無腦。

但如果投資至少三年以上，或像筆者已經超過十幾年以上，怎麼可能真的傻傻無腦放著不管？

真的會無腦不管，甚至在崩盤還有空發社群梗圖，通常有幾種情況：

第一種是本金超小，這種就不用多說，如果投資沒有超過新台幣百萬以上，我都覺得是在「玩」，因為投資起來根本無關痛癢。

第二種是本業收入高，以自營商或高所得族為例，投資失利也無妨，因為自己賺錢遠超過投資部位，所以不管怎麼弄都不用擔心。

第三種是跟流行的蹭熱度，這算是大多數人的寫照，總之，這些人也不是真的認為該投資，而是全世界都說上幾句投資，就跟著鄉民一起進來看熱鬧。

第四種是金融從業者，本質還是算特許服務業，所以並非以投資見長，而不少金融業者終其一生只做一個金融產品，而且主要時間都是為了配合「大戶」，例如賣了一輩子的債券商品，退休後成為投資韭菜的機率極大。

但如果你不是以上這幾種人，而且收入真的不容易，認真投資ETF想賺到退休金，那麼接下來投資ETF的風險，你就必須注意了。

直接說一個重點，就是持有壽險型金控的ETF可能很難過，主要原因有兩點：

其一，壽險拿客戶資金去投資獲利的能力普遍不佳。

因此大量投資美債，所以我也不會稱呼這些集團叫做「壽險金控」，而是獨步全台稱呼這些集團為「債券金控」，這是第一危機。

其二，金控股跟小本金的韭菜們可不同。

這行業必須全年無休投資在市場，也就是多空環境下都必須承擔風險，當然不可能跟大家一樣空手打哈哈，只要成效不佳，定期投資報告都看得到，而接下來川普造成投資市場重大壓力，自然讓這些以投資為本業的債券金控更難操盤，甚至出現巨額虧損。

那麼市場上有哪些ETF持有大量金融股呢？尤其是富邦金或國泰金為主體的ETF，接下來幫大家列出幾檔金融股買特別多的ETF。

元大MSCI金融(0055)

金融股投資接近99%，上市其他是中租-KY，租賃股當然也屬於金融股的一環，富邦金12.83%、國泰金10.66%，光是這兩檔合計超過兩成以上，這影響力肯定最大。

富邦旗艦50(009802)

上市金融保險產業佔比26.14%成為基金最高，持有自家富邦金5.68%也是金融股最大佔比，國泰金持有4.05%，兩者合計接近一成，第二產業為半導體，因此貿易戰的進度只要不妙，009802肯定跑不掉。

保德信市值動能50(009803)

金融保險持股比重13.07%，配置跟加權指數組成類似，富邦金5.5%及國泰金3.31%，合計8%多，這兩檔金融股就配置過半的金融保險產業資金，加上半導體權值股的部位更高，所以大盤只要狀況差，009803也撐不住下殺。

主動野村臺灣優選(00980A)

身為台灣第一檔主動型ETF，選股確實更具主觀操盤的配置，台積電只買6.16%，整體半導體持股是19.77%，富邦金持有4.47%，整體金融保險持股為13.87%，從配置角度來看，雖然金融股影響力不大，但仍有一定的持股比重。

國泰永續高股息(00878)

00878投資個股相當分散，資金也配置不少避險族群，但金融保險持股有23.33%，雖然裡頭的組成同樣是抗跌金控為主，例如中信金、元大金、兆豐金，但富邦金、國泰金是金融權值股，因此無論金融股再怎麼抗跌，依舊會被金融權值股回檔而影響，仍面臨下跌的重重壓力。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：ETF未爆彈倒數！五檔持有大量金融股即將倒大霉？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。