跟風巴菲特投資00955？專家分析「2種人」才適合：小心賺股息賠價差

就是刻意要觀察了幾天之後，看看國人對巴菲特的投資跟瘋會不會很快就消退，才來和大家分享00955這支近期有話題又熱門的海外ETF。

投資股神巴菲特在今年的波克夏股東會上，直接明白說：波克夏公司投資的日本五大商社股票，50年都不會賣出。

此話一出，國內唯一和波克夏公司一樣重金押注在這日本五大商社的00955 ETF，瞬間成為當紅炸子雞，在投資人的搶購之下，股價一度出現10％的溢價空間。

但是一周之後，5月16日的盤中股價甚至出現 1～2％的小幅折價，可見投資人的情緒已經冷靜下來了，證明大部分的股民還是蠻理性的。

然而冷靜之餘，仔細想想：跟著投資大師巴菲特買股票應該沒有錯，只是不見得巴菲特買的每支個股都適合你。直接告訴你什麼樣的投資人適合買00955？什麼樣的人不適合買？

適合的人

一、能忍受股價平淡、長期投資

買的股票一抱就是可以抱個5～10年以上，甚至更久的人。

因為日本商社的獲利、股價都不會有像科技個股那樣的爆發力、高成長力，必須長期持有才能獲得日本商社創造出來的穩健利潤，所以投資00955必須像巴菲特一樣，耐得住衝動賣股的性子。

二、能接受5％左右的年配息

00955投資的日本商社本身都有穩定配息，其股息殖利率大約5％上下，本益比也偏低，適合想安穩領股息的投資人。

只是00955是去年8月底才掛牌，預計今年底才會第一次配息，一年配一次，到時候才能知道配息率有多高。

至於不適合投資00955的人，莫過於會「擔心日圓匯率波動」的人。

因為00955直接投資日本商社的股票，配息、股價、日本經濟...等等，勢必都深受日圓匯價波動的影響，如果會擔心日圓匯率長期處於弱勢的投資人，建議不要投入太多資金在00955身上，以免賺了配息、股價卻賠了匯價。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。