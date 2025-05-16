黃仁勳護航00878！成分股強彈、存股族爆衝卡位今天最後買進

台股似乎逐漸走過陰霾，近五日上漲超過700點，ETF市場也再度重拾買氣，下周一即將除息的「國民ETF」00878，第二季配息0.47元，僅昨單日成交量就衝出10萬多張，買氣熱絡，股民想參與配息，可把握在今日最後買進日持有。

觀察近五日ETF市場，股票型ETF成交王前五檔由國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)及復華富時不動產(00712)拿下，前四名都是高股息ETF，足見這兩季以來，全球金融市場的震盪，讓投資人對抵禦能力較佳的高息股，依然較有信心。

ETF理財專家建議，偏好穩健領息的族群，首推會是成立快五年的00878，00878挑股篩選企業過去的EPS表現，也看公司的行業領先跟市值加權，成分股沒有小型股，這點格外讓人放心。

00878占比較高的成分股包括聯詠、聯發科、華碩、聯電、瑞昱、日月光投控、中信金、光寶科、上海商銀、緯創、元大金、世界先進、遠傳、廣達等..聯詠今年股價上漲近5%、聯發科總經理陳冠州日前公開表示，2029 年全球資料中心產值將突破 1 兆美元，其中半導體支出占比將達 5 成，對AI產業前景相當樂觀。

00878還有其他高股息ETF少有的電信三雄，今年電信業已紛紛公告股利，勢必再度挹注00878配息水庫。

綜觀00878成分股，多樣化產業是其一大優勢，持股比重也相當均衡，單一成分股占比皆約在2-6%左右，不容易受到單一個股波動影響，在關稅議題衝擊下，也能形成較好的投資保護傘，從去年第二季到目前，基金配息都在9%上下，沒有忽高忽低的現象，也不隨意修改指數規則，或動輒大換股，增加投資人成本。

法人認為，00878這季配息的0.47元，其中四成來自資本利得，歷經台股四月血流成河下，還能有正數的資本利得可用來配息，實現成功的指數策略，在資本市場中展現追漲抗跌的實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。