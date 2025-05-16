越股ETF 定期定額投資

亞股延續美中貿易和談順利慶祝行情，流動性持續回升帶動越股價量齊揚。在穩健的經濟成長、穩定的政局、以及資本市場制度逐步改革與外資持股限制放寬下，法人建議可透過越南ETF、越南主動式基金採單筆分批或定時定額方式，參與市場成長。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，第1季經濟數據整體符合預期且企業獲利穩健，目前市場焦點將由關稅面轉移至經濟基本面。2025年主要增長動力來自公共投資，根據財政部計劃，今年預計公共投資總額923兆越南盾（約新台幣1.1兆元），年增率22.7%，截至4月底止，已累計支付貸款131兆越南盾，完成全年計劃的14.2%，未來將加速基礎設施的推進，基建相關的受惠產業可留意。

日盛越南機會基金經理人楊惠元指出，市場預期美越關稅談判細節將在未來七至十天內公布，越南很有可能大幅調降關稅以雙方互惠，越股價量齊揚延續偏多氛圍。在越南國內關稅方面，越南財政部已研擬重點產品進出口關稅，旨在支持國內和外商投資企業，並減少對國家預算的影響，包括汽車零件—修改對承諾最低組裝量的汽車製造商的進口稅豁免政策，並規定從子公司進行累積並納入電動車（EV）生產，近期非必需消費產業可重點關注。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南官商近期召集石油、電力、航空等大型國企，商討擴大對美進口，以平衡雙邊貿易逆差。近年來，這些企業已從美國進口數十億美元的飛機、機械及能源設備等。越南強調對美商品及服務需求強勁，呼籲企業擴大採購，以促進貿易平衡，隨著美越貿易協定的輪廓愈來愈清晰，進一步提振市場投資信心。

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