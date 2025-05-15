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降息循環周期續行 法人：買債券ETF謹記「B.I.G」策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰10Y+金融債ETF（00933B）公布5月實際配息金額引發投資人關注；國泰投信指出，聯準會5月利率會議按兵不動，加上中美局勢趨緩，市場樂觀美國經濟應不致衰退，且根據摩根士丹利年度調查結果顯示有65%的投等債投資人選擇金融業為最首選產業，帶動金融債表現可期。

00933B基金經理人游日傑提到，降息循環周期續行，債券投資可掌握「B.I.G」口訣，也就是Bank（銀行業）、Incomes（息收）及G-SIBs（全球系統性重要銀行）。首先，銀行業為產業債投資首選，根據調查顯示，超過66%的美國投等債投資人認為，今年金融債的表現將優於非金融債、顯見金融債仍深得市場信心；由於在全球信用債市場中，金融業做為核心產業之一，平均違約率遠低於非金融業發債機構，加上美國大型金融集團具有高知名度，財務體質無虞，發債信評皆位列投資等級之上，持債安全性遠高於其他投等債或被稱為垃圾債的非投等債。

游日傑補充，債券屬於固定收益型標的（Incomes），投資債券便是以債息收益為主。00933B坐擁「月配息+收益平準金」機制加持，在緩進式降息周期下如果能持續存債，有機會追逐資本利得成長契機、替自己打造較靈活的現金流，提升投資人資金運用與規劃效率。目前00933B基金持債檔數共126檔，發債機構遍及全球，包括美、英及日本等大型經濟體，聚焦國際系統性重要銀行（G-SIBs），不受單一國家金融市場動盪影響，也能替投資人有效分散風險。

除了00933B，國泰永續高股息ETF（00878）也已在本周三宣布第2季實際配息金額，同樣在下周一（19日）除息，游日傑補充，00878產業配置多元，在股市震盪格局下更能分散投資風險；00878成分股由傳產、金融、電子主要組成，其中電信股及食品股，因是民生內需產業，受關稅議題衝擊影響較小，加上00878在指數編製上有汰弱留強機制，對存股族及退休族都是較為簡單且放心的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 美國經濟

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