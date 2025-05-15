AI爆發成長、中美關稅大降 美國科技相關ETF漲聲響

美中關稅戰獲重大突破，美國對中國大陸商品關稅將從145%大降至30%，為期90天，中國大陸對美國商品的關稅將從125%降至10%，同樣為期90天，激勵美國科技股勁揚。台新標普科技精選ETF（009807）經理人黃鈺民表示，就長線基本面來看，進入新AI時代，軟硬體雨露均霑，分析師估計，AI爆發成長將帶動AI伺服器、AI儲存、運算訓練、互聯網、LLM授權收入等相關科技產業2023-2032年營收複合成長率高達二至六成，美國科技相關ETF後市漲升行情看俏。

黃鈺民指出，關稅戰並不會改變AI的成長趨勢，DeepSeek的推出更凸顯各大企業、或國家間的AI科技角力，對於AI的投入將延續下去。低成本模型將加速AI走入生活，AI推論、應用需求提升，目光聚焦於軟體、邊緣運算、傳輸、機器人甚至衍生出的資安相關領域。Meta在4月5日發布最新開源AI模型「Llama 4」，預期隨更強大的開源AI模型發布，將推進AI應用端的發展。

台新投信指出，美國科技股4月初的大幅修正，股市已反應評價面與多個產業雜音，隨著中美關稅戰的緩和，配合AI商機大爆發，美國科技股後市漲升行情可期，建議優先挑選追蹤科技精選行業指數的美國科技股ETF，該指數涵蓋三大科技領域，一、硬體、儲存和周邊設備；二、軟體、通訊設備、半導體及半導體設備；三、資訊科技服務及電子設備、儀器和組件，AI硬體軟體兼備，可掌握美國科技股反彈行情。

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