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被股災嚇壞？債券ETF資金湧入 00982B投等債3優勢現：台幣升值更該進場

聯合新聞網／ 綜合報導
債券示意圖／路透
債券示意圖／路透

儘管00878、00940等熱門高息ETF因除息效應帶動5月成交量放大，但觀察ETF投資人數增幅變化，有部分資金趁市場波動之際回流債市逢低布局，尤以具備防禦性質的債券型ETF最受青睞。

這股資金位移趨勢，反映在新台幣匯率波動加劇下，投資人開始轉向追求穩健配置，並善用價格回檔建立中長期投資部位。

根據Cmoney最新統計，5月ETF總投資人數雖減少約1萬5,670人至1,447萬人，但市場上仍有71檔ETF呈現逆勢成長，其中7檔更出現逾一成增幅。

投資人數增幅排行前五名中，債券型ETF佔據主要席位，國泰US短期公債（00865B）、FT投資級債20+（00982B）因具備防禦特性，吸引大量避險資金進駐；第一金優選非投債（00981B）因首次配息，也成為投資人布局焦點，國泰標普低波高息（00702）等防禦型股票ETF也受到青睞。

市場觀察指出，這波資金流向變化反映三大趨勢：首先，投資人開始重視資產品質，偏好信評較佳的投資級債券；其次，在美中貿易關係改善預期下，具備信用利差收斂空間的債券更具吸引力；第三，市場波動加劇，促使投資人尋求更穩健的資產配置策略。

FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示：「投資級債券具備三大優勢：嚴格的信評管控、排除新興市場風險，以及高度分散的產業配置。在當前市場環境下，這些特質不僅提供下檔保護，更可能受惠於信用利差收斂帶來的資本利得機會。」

她建議投資人可善用當前台幣升值創造的布局良機，採取分批進場策略，在享受較高殖利率同時，也能降低匯率風險。

展望後市，在美中貿易關係可望改善、企業經營展望好轉的背景下，投資級債券將同時受惠於信用利差收斂及企業基本面改善。

法人分析指出，當前市場環境下，具備防禦特性的債券型ETF不僅提供穩定收益，更可能在市場回穩時獲得額外的價格上漲機會，使其成為兼具收益與防禦的最佳投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00702國泰標普低波高息 00865B國泰US短期公債 00982BFT投資級債20+ 債券

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