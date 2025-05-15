川普CALL訊到！台股挑戰重回多頭 00905領漲27.66%、0050、00692緊跟

在半導體產業的強勁表現帶動下，台股於14日大幅上揚，指數上漲452.73點，收21782.87點，漲幅超過2%。其中，以台積電為首的權值股表現突出，推動多檔市值型ETF同步上漲。

台積電受美股ADR上漲3.75%至193.99美元影響，股價盤中一度攀升至999元，逼近千元大關。這股強勁的上漲動能，對整體市場情緒產生了積極影響。

市值型ETF同步上漲

受權值股表現提振，主要市值型ETF均有不錯的漲幅：

元大台灣50 (0050)：收盤價182.9元，上漲2.26% 富邦台50 (006208)：收於107.4元，上漲2.19% 富邦公司治理 (00692)：上漲2.11% FT台灣Smart (00905)：同樣上漲2.11%

自4月9日以來，市值型ETF的表現持續向好，特別是：

FT台灣Smart (00905) 累計漲幅達27.66% 元大台灣50 (0050) 漲幅為25.1% 富邦台50 (006208) 上漲25.03%

分析師指出，半導體產業的強勁表現為市場注入活力，尤其是新興科技如人工智慧與電動車的發展，進一步提升了市場的投資價值。

法人持續加碼市值型ETF，顯示出對長期投資的信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。