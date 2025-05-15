00878明最後買進日！專家讚「配息能力超穩」：股災後資本利得竟佔4成

「國民ETF」00878昨公布第二季實際配息，公告內容同第一階段預估公告，本次每單位配息0.47元，173萬股民準備6月13日要開心領息。

有專家分析00878這次配息組成，驚呼「資本利得」居然有四成，直呼00878配息力真的太強勁，應該是成立夠久，累積了深厚底蘊，從去年到現在即使被川普上任後的市場動盪洗禮，都還能堅守高達約9%的年化配息率，近兩周配息公告後，受益人數還在持續上升中。

ETF專家表示，台股從二月底三月初開始下挫，一路到四月底都狀況不佳，四月更歷經跌停的信心危機，讓許多人擔心是否會影響國泰永續高股息(00878)本次第二階段的的實際配息公告，對於未來的配息能力也是多有討論。

但現在終於可以放心了，根據00878昨日官網公告內容，從00878這次股息占比資訊可了解到配息組成為股利所得33.64%、利息所得0.40%、收益平準金25.11%、已實現資本利得40.85%，在台股恐慌下滑影響下，仍有四成的資本利得配息實力，遠遠優於其他檔高股息ETF。

專家分析，隨著台股近一個月從19000點重回21000點，00878股價也快速回升，接下來五月中旬後即將進入除息旺季，可預期00878的收益平準金也會有大量活水入帳，對於00878配息續航力和下半年的股價表現都有信心。

00878第二季公布的實際配息金額為0.47元，以昨日(5月14日)收盤價21.26元計算，單次殖利率為2.21%，年化配息率則為8.84%，近9%配息策略，成為ETF股民的存股信仰，持續吸引更多投資人把存00878當作退休目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。