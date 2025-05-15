美中關稅休戰！專家點名科技ETF起飛：00891、00892、00881、00830

川普在社交媒體上表示，中美在瑞士與進行了非常愉快的會晤。雙方討論了許多議題，並達成了諸多共識；雙方以友好且建設性的方式重啓了談判，為了中美兩國的利益，我們希望看到中國向美國企業開放。

談判取得了巨大進展，不過川普口嗨的狀況投資人還是保持謹慎，真正意義可能還是要等貝森特財長出來說話我們再看看，但到底美、中展開談判受惠股會有那些呢？今天一次看明白。

白宮聲明： 美、中達成初步協議

就在5月12號，白宮正式發布聲明，中美在瑞士達成貿易協議，而財政部長貝森特也表示：「我們會公佈細節，但我可以告訴你，會談富有成效。」

根據雙方發布的聲明：

美國方面：將暫停實施2025年4月2日第14257號行政令所加徵的24%關稅，保留剩餘10%；並取消另兩項行政令（第14259號及第14266號）針對中國（包含港澳地區）商品的額外關稅措施

中國則同步宣佈：依據2025年第4號稅委公告暫停對美國商品加徵的24%關稅，保留10%；同時取消根據第5號與第6號公告所設定的其他關稅，並暫停自4月2日以來針對美方的部分非關稅反制措施。

本次協議內容未涉及全面撤稅，但雙方以階段性鬆綁方式創造對話空間，為日後更大範圍的經貿協議鋪路。

雙方並同意建立穩定的協商管道，由中方國務院副總理何立峰、美方財政部長斯科特·貝森特與美國貿易代表賈米森·格里爾共同主導，後續協商將可選擇在中國、美國或第三國進行，並保留召開工作層級磋商的彈性。

本次協議短期內有助於穩定中美雙方對出口貿易與產業鏈的預期，尤其對半導體、機械設備與消費性電子等品項有正面作用。

然而，雙方仍保留部分關稅與限制措施，市場應審慎看待後續談判進展與政策回調風險，亦須留意90天暫緩期滿後的變數可能對產業與市場信心造成影響。

但針對本次談判，投資人也要小心，通常如中、美這樣的兩大巨頭經濟體，要能在第一次會談找到很好的成果，機率是不高的。

應該會需要反覆好幾次的談判後才能取的共識，如今全市場都屏息以待，而投資人也可以先關注以下幾點，查看趨勢方向。

美中會談：受惠ETF有哪些？

那這次「美、中談判」如果真把關稅往下調，整條跨太平洋供應鏈都會跟着重新估值，以下股編就將幾檔有可能會受惠關稅戰風險下降的受益ETF提供給讀者參考，讓大家一眼就知道哪幾檔台灣 ETF 可能要開始觀察。

簡單來說，這場「瑞士破冰」暫時看起來像是 「貿易微暖、科技優先」 的劇本：半導體與供應鏈 ETF 先受惠，中國權值補漲跟在後面；而航運、原物料與高息老經濟板塊，則可能面臨題材降溫，投資人可以多多注意。

原文出處：中美妥協！關稅之戰緩破冰 科技優先：受惠ETF 00891、00892….

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。