野村主動式ETF 00980A 掛牌上市八日漲8% 無畏關稅壓力持續前行

全台首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）自5月5日掛牌上市以9.9元收盤，5月14日則以10.71元收盤持續創高，八個交易日的漲幅為8.1%。

野村投信表示，主動式選股的Alpha才會更為凸顯出來，後續美國降稅利多將逐漸登場，市場預估未來一年台灣企業獲利年增率14%，加上PE已回到長期平均15倍水準以下，投資人可選擇全台首檔主動式ETF 野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）分批布局。

美國聯準會於5月FOMC會議中，連續第三次維持基準利率不變，符合市場普遍預期，但也坦言未來經濟前景的不確定性升高，主席鮑爾在會後記者會明確表示，當前並無意進行預防性降息，主因是通膨率仍高於2%的政策目標，這也反映出聯準會持續採取「停看聽」策略，傾向在前景更明朗之前維持現行政策基調。

另一方面，川普近日宣布政策轉向，擬撤銷拜登時期針對AI晶片的出口管制，此舉有利於於輝達（NVIDIA）等美國科技龍頭在全球市場持續拓展AI應用版圖，暫時緩解先前市場對供應鏈受限的疑慮，也使輝達股價單日漲幅逾3%，費城半導體指數同步上漲約1.7%，顯示出資金積極回流。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）經理人游景德表示，近期美國與英國達成首站關稅協議，主要包括四大塊：1.基本10%關稅，這部份沒有改變；2. 指定市場開放（英國需進口美國牛肉/蔬菜/菸草.等特定商品）；3.確保產業鏈安全（英國需確保鋼鐵產能以確保美國工業產品生產所需的原料，以及英國藥品進口美國時，兩國必須確保製藥供應鏈安全）；4.配額制度（美國同意降低對英國汽車關稅從27.5%至基準的10%，但每年限額10萬輛）。

美英貿易協議在市場引發正面反應，即便協議內容有諸多限制，但該協議被認為很可能成為未來各國談判的模板，隨著各國後續關稅協議可望逐步達成，關稅利空也將逐步出盡。

受惠於美國政策鬆綁與全球科技股轉強帶動下，台股本周AI與半導體概念股表現亮眼，其中以電子五哥，在基本面與財報雙重利多支撐下成為盤面焦點，緯創（3231）4月營收年增幅高達84.1%，創下歷年同期新高，近期也宣布多項赴美擴廠計畫，看好2025年有望實現三位數成長；英業達（2356）同樣表現不俗，4月營收年增21.7%，亦創下歷年同期最佳紀錄，展望第3季，在美中貿易壓力暫緩下，帶動客戶提前備貨，伺服器出貨動能可望進一步增溫。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，聯準會維持利率不變並採取觀望態度，有助於穩定全球資金情緒，而AI晶片出口政策鬆綁則為科技產業開啟新一波成長契機，在國際利多發酵之際，台灣相關族群也陸續繳出亮眼成績，展現基本面持續轉強的趨勢，在AI所帶動的科技浪潮之下，企業獲利持續攀升帶動台股仍充滿投資機會。投資人可聚焦具備成長潛力的台股主動式ETF，以掌握後續行情表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。