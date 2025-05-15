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金融血汗業…ETF規模是壓榨出來的？一人要賣700萬、券商與投信的「回單潛規則」曝光！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

ETF熱潮背後藏著什麼？有券商基層營業員揭露「責任額黑幕」，稱自己底薪3萬，卻得扛6000萬業績，甚至自掏腰包認購ETF才能達標，金管會也證實收到超過百封檢舉信，矛頭直指中信等多家金融機構，引發社群大暴動。

原始事件整理

一名網友揭露台灣ETF與IPO制度下的「責任額亂象」：以中信券商為例，募集兩檔ETF期間僅5天，營業員每人責任額高達700萬元，居所有券商之冠。

部分銷售人員為達標，不得不自掏腰包高達數百萬元

檢舉指出，這些責任額早已偏離合理銷售激勵，變成壓力與霸凌手段，還包含券商與投信間「回單潛規則」：投信若從券商手上拿到1億元訂單，會回給7～9億元下單量，導致ETF頻繁換股、增加交易成本，最終由投資人買單。

基層透露「照三餐被問KPI」，短短5天可能被追問20次業績進度，未達標就面臨獎金歸零、羞辱與工作保障喪失等壓力，甚至造成家庭與心理狀況崩潰。

#終結IPO制度暴力

許多人震驚ETF背後的血汗真相「700萬又沒獎金，是推心酸的嗎？」、「3萬底薪，壓6000萬業績，這還不爆炸」、「金融業真的是血汗業，沒有之一」。

質疑業界手法與監管失靈「ETF這樣搞根本換湯不換藥，跟基金沒兩樣」、「投信負責行銷，結果變成投資人買單？」、「金管會、勞動部真的要出來講話了」。

這場ETF「責任額風暴」揭露的不只是單一券商制度問題，而是整個金融銷售文化的畸形進化。當投資商品變成壓力商品、業績成了壓迫工具，風險將不只止於員工，更可能外溢到無辜投資人。金管會與勞動部如何回應此番揭弊，勢必成為下一階段輿論焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF IPO 券商 勞動部 投信 金管會

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