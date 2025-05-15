台股ETF 規模衝新高

美國、中國關稅戰達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%，市場投資情緒回穩，帶動行情展開大反彈，助攻台股ETF規模衝上3.1兆元，寫歷史新高。

過去一段時間，受到川普對等關稅、全球匯率變動等影響，股市歷經大震盪，然而買盤對於熱門台股ETF採取逢低加碼策略，因此，隨著不確定性因素逐步消化，台股14日收復季線，也帶動台股ETF規模跟著增胖，這也是連續第四個交易日站上3兆元大關。

進一步來看個別表現，根據CMoney統計至14日，盤面上70檔投資台股的ETF中，共計有11檔規模改寫成立以來新高，占比15.7%，依序包含元大台灣50（0050）的5,386億元、元大高股息4,492億元、國泰永續高股息4,394億元、群益台灣精選高息3,652億元、富邦台50的2,279億元、元大台灣高息低波1,451億元、大華優利高填息30的787億元、元大台灣50正2的571億元、國泰台灣領袖50的263億元、富邦臺灣加權正2的175億元、主動野村臺灣優選的18億元。

法人指出，本波市場崩跌吸引投資人瞄準市值型ETF大舉加碼，配合國安基金進場、外資5月以來轉買上市買超1,933億，瞄準前五大權值股就買超逾900億，大幅拉升指數，帶動不錯過大盤反彈行情的元大台灣50、元大台灣50正2在5月以來九個交易日分別上漲8.5%、16.7%，加上買盤挹注，規模快速改寫新高。

國泰投信ETF研究團隊指出，在利空出盡之下，台股基金面仍然良好，預期台灣企業獲利可望持續以雙位數成長，又有台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季釋出正向展望等利多加成，而台幣升值促使國際資金回籠，預期第2季因AI長線趨勢看好而淡季不淡，種種跡象都有望推升台股後市表現。

台灣是半導體核心國，台灣廠商在AI世代中扮演重要角色，現今汽車、手機到個人電腦的晶片都仰賴台廠代工生產，其重要性不言而喻，甚至比傳統民生必需品更加剛需，因此若美國總統川普真要課半導體關稅，受傷的依然是美國人民，本次與中國談判的結果已然預示了川普的關稅政策只是談判手段，最終可能就是以10%為主。

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