00878 季配息0.47元
14檔台股ETF將陸續從16日至27日間除息，其中，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878），昨（14）日公告2025年第2季第二階段實際配息金額與第一階段公告金額維持一致，為0.47元，若以收盤價21.26元計算，單次配息殖利率為2.2%，年化配息殖利率則為8.8%
此外，已經公告實際配息金額的還有台新永續高息中小、兆豐藍籌30、兆豐永續高息等權，配息金額依序為0.03元、0.31元、0.1元；換算單次配息殖利率為0.2%、0.9%、0.6%。
5月將除息的台股ETF有中信成長高股息、野村趨勢動能高息、中信關鍵半導體、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、中信小資高價30、復華富時高息低波、復華台灣科技優息、元大臺灣ESG永續以及永豐ESG低碳高息，上述十檔台股ETF的第二階段實際配息金額公布日則在15日至23日間。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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