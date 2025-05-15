快訊

藝人閃兵拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

詐騙繳犯罪所得可減刑 外界憂打詐變打折

00878 季配息0.47元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

14檔台股ETF將陸續從16日至27日間除息，其中，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878），昨（14）日公告2025年第2季第二階段實際配息金額與第一階段公告金額維持一致，為0.47元，若以收盤價21.26元計算，單次配息殖利率為2.2%，年化配息殖利率則為8.8%

此外，已經公告實際配息金額的還有台新永續高息中小、兆豐藍籌30、兆豐永續高息等權，配息金額依序為0.03元、0.31元、0.1元；換算單次配息殖利率為0.2%、0.9%、0.6%。

5月將除息的台股ETF有中信成長高股息、野村趨勢動能高息、中信關鍵半導體、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、中信小資高價30、復華富時高息低波、復華台灣科技優息、元大臺灣ESG永續以及永豐ESG低碳高息，上述十檔台股ETF的第二階段實際配息金額公布日則在15日至23日間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股飆452點 三大法人買超618億元、外資9天投1,933億元

台積電領軍逼近千元關卡 台股漲452點收21782點

5月台股期指漲413點

台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

相關新聞

金融血汗業…ETF規模是壓榨出來的？一人要賣700萬、券商與投信的「回單潛規則」曝光！

ETF熱潮背後藏著什麼？有券商基層營業員揭露「責任額黑幕」，稱自己底薪3萬，卻得扛6000萬業績，甚至自掏腰包認購ETF才能達標，金管會也證實收到超過百封檢舉信，矛頭直指中信等多家金融機構，引發社群大

野村主動式ETF 00980A 掛牌上市八日漲8% 無畏關稅壓力持續前行

全台首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）自5月5日掛牌上市以9.9元收盤，5月14日則以10....

台股ETF 規模衝新高

美國、中國關稅戰達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%，市場投資情緒回穩...

債券ETF 資金追著跑

美中對等關稅談判傳出好消息，4月初由對等關稅之亂引發的債市資金淨流出，也在上周由流出轉為流入，整體債券基金重回今年以來的...

27檔債券ETF 產品 預計5月19日除息

債券ETF除息大秀將至，5月除息旺日集中在19日，總計有27檔債券ETF將除息，其中有12檔為月配型投等債ETF，總計受...

00878 季配息0.47元

14檔台股ETF將陸續從16日至27日間除息，其中，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878），昨（14）日公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。