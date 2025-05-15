27檔債券ETF 產品 預計5月19日除息

債券ETF除息大秀將至，5月除息旺日集中在19日，總計有27檔債券ETF將除息，其中有12檔為月配型投等債ETF，總計受益人超過56萬人，人氣最旺。進一步觀察這12檔月配型債券ETF配息表現，以昨（14）日收盤價計算，預估年化配息率皆達5%以上。

群益投信債券ETF研究團隊表示，川普關稅政策衝擊金融市場，但隨著利空淡化，投資人信心逐步向上，5月以來月配型債券ETF受益人增加2,906人，且目前月配型債券ETF投資標的趨於多元，橫跨投等債、非投等債、產業債等，因此受到投資人青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。