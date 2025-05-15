債券ETF 資金追著跑

美中對等關稅談判傳出好消息，4月初由對等關稅之亂引發的債市資金淨流出，也在上周由流出轉為流入，整體債券基金重回今年以來的資金淨流入軌道，近一周資金淨流入再站上百億美元大關，來到141億美元。

觀察市場上近一周規模成長最多的十檔債券ETF，今年以來規模同步呈現成長的有四檔，包含國泰US短期公債（00865B）、凱基美國非投等債、元大優息投等債及復華新興企業債，顯示人氣增溫，持續吸引市場資金青睞。

凱基美國非投等債研究團隊表示，美國4月消費者物價指數（CPI）年增2.3%低於市場預期，核心CPI年增2.8%符合市場預期，勞動市場穩健放緩，耐久財大增反映關稅引發提前採購效應，顯示4月初的對等關稅衝擊尚未傳導到物價，民眾收入、消費仍具韌性；不過由於關稅影響具滯後性，後續6、7月的物價指數仍是觀察重點。

關稅不確定性逐漸消除，市場避險情緒降溫，帶動利差縮小；加上通膨呈現平穩小幅上升，降息預期從年初的4碼降至2碼，帶動美債殖利率下行預期走低。

考量美國企業最新出爐違約率仍低於歷史長期平均，在債券ETF投資上，建議在剔除CCC評級債的前提下，可留意相對高票息的標的，以追求增加息收抵禦下檔風險；並聚焦中短天期債，以降低關稅滯後性影響可能帶來的利率波動風險。

國泰US短期公債經理人陳韻竹同樣建議保守型投資人，可適度增持短天期債券，安穩度過震盪期，其中，00865B存續期間約為半年，由於1年期以下美國公債幾乎沒有利率風險，流動性高可隨時變現，向來被視為等同於現金，能在資產配置中發揮保護作用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。