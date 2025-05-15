華南永昌優選50 16日掛牌

臺灣證券交易所昨（14）日宣布，華南永昌優選50（009808）ETF預計16日掛牌上市，並開放信用交易，屆時在集中市場掛牌的ETF將達184檔。

證交所表示，台灣ETF市場今年熱鬧非凡，因ETF市場蓬勃發展，繼保德信及聯邦後，第三家發行首檔ETF的投信--華南永昌投信加入行列。

根據送件資料，華南永昌優選50ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗，並篩選具有獲利能力的產業，同時符合市值、經營規模與價值創造的股票篩選條件，再依自由流通市值選取50檔成分股，以表彰中大型股票中能維持穩定盈利的投資組合績效表現。

國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，證交所提醒，投資前應審慎評估、詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。