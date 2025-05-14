0050將分割！6月18日為新受益憑證上市買賣日

0056的股息一早就入帳也太爽，身為高股息的愛好者，被動收入的建立真的很重要。 0056是我投入股市以來第一檔高股息，從來沒賣過，從23元到33元我都買過，而且是不定期的買，覺得跌破年線

2025-05-14 11:09