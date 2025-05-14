0050確定1拆4！6月11日起暫停交易 6月18日後可以便宜價入手

台灣史上規模最大的ETF分割作業將啟動，14日元大投信公告確認元大台灣50（0050）分割比例為1拆4，6月10日為分割前最後交易日，6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易。

0050風光登今年最受歡迎排行榜，不管是在淨申購金額，或是投資人數、定期定額戶數成長表現都居全ETF之冠，並達陣首檔規模5,000億、受益突破百萬之市值型ETF等多項紀錄。

隨著分割倍數公告後，後續分割進度包括將於6月11日至6月17日暫停交易，以6月11日淨值進行分割，當天揭露之淨值即為分割後，惟至6月18日恢復交易前仍會波動，故可參考元大投信官網公布0050的6月17日ETF淨值，6月18日起即以分割後價格交易。

針對0050分割，投資人可於元大投信官網查詢相關公告與最新訊息，或洽自己所屬證券營業員。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。