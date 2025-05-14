華南永昌優選50 ETF 自5月16日起掛牌上市

證交所表示，台灣ETF市場今年熱鬧非凡，因ETF蓬勃發展，所以有多家新投信加入上市ETF發行行列。繼之前保德信及聯邦之後，5月16日即將有第三家發行首檔ETF的華南永昌投信加入。由華南永昌投信募集發行華南永昌台灣優選50 ETF (009808)受益憑證，將於114年5月16日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗，並篩選具有獲利能力的產業，同時符合市值、經營規模與價值創造的股票篩選條件，再依自由流通市值選取50檔成分股，以表彰中大型股票中能維持穩定盈利的投資組合績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達184檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。