受對等關稅及全球匯率波動影響，近期股市震盪，但目前美中雙方已達成初步協議，未來90天將各自減少關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。投信法人指出，隨不確定性下降、COMPUTEX與股東會旺季將至，台幣升值促使國際資金回籠，第二季台股在AI趨勢帶動下有望維持熱度。

而有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）近一年受益人數增加46萬人，成長近四成，截至5月9日，00878受益人數逾173萬人。國泰投信14日公告00878第二季第二階段配息金額為0.47元，若根據今日收盤價21.26元換算，殖利率為2.21%，年化配息率8.84%。除息日為5月19日，最後買進日為5月16日，股息6月13日發放。

國泰投信ETF研究團隊表示，台灣半導體產業在AI時代具關鍵地位，若美方對晶片加稅，反而將提高美國企業成本。此次協議反映川普關稅多為談判籌碼，最終可能落在10%左右。利空鈍化下，企業獲利可望雙位數成長，加上旺季題材與台幣升值，台股後市具支撐力道。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，關稅與匯率仍影響台企競爭力，企業成長將更為分化，投資應聚焦具護城河的個股。若無暇選股，可透過ETF分散風險。

游日傑表示，輝達執行長黃仁勳將於5月19日來台演講並宴請供應鏈，市場關注「兆元宴」是否再現。AI趨勢不變，加上台廠在供應鏈整合與技術上的優勢，預期台股AI概念仍具潛力。00878成分股涵蓋聯發科、廣達、聯電、緯創等核心供應鏈，未來股價有望受惠。

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