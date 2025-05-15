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00980A掛牌首週績效勝大盤4倍 網卻看衰：0050還是更划算

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論主動式ETF。台股示意圖。記者林澔一／攝影
網友討論主動式ETF。台股示意圖。記者林澔一／攝影

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）5月5日正式掛牌上市，保管銀行為華南銀行，採季配息機制，經理費按年率0.75%逐日計收、保管費則按年率0.035%逐日計收，首次分配落將在今年第4季。00980A掛牌滿一周績效，計算漲幅達2.5%，超越大盤漲幅4倍以上。對此PTT網友並不看好，直指本週正好是大盤反彈的時間，00980A績效與0050差不多，卻得多付管理費，並不划算。

野村投信推出全台首檔台股主動式ETF，標誌金融市場發展的新里程碑，不同於傳統被動式ETF採追蹤指數，主動式ETF由專業經理人，因應產業趨勢與市場變化，靈活調整持股，將是應對當前不確定性市場的投資新選擇。追蹤00980A掛牌滿一周績效，計算漲幅達2.5%，超越大盤漲幅4倍以上。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「股板不看好的主動型ETF，績效大贏大盤四倍，現在存主動型ETF才是顯學 ，0050已經過氣」。

其他人卻留言「拿一周績效來吹，真的太乏善可陳」、「笑死，才一週，還是大反彈的時候」、「績效跟0050差不多，幹嘛多付管理費？」、「一週？等一年來看看」、「笑死，以前哪個基金不是主動式的，改包裝成ETF就變新鮮貨了」、「所以現在是要當週沖就對了」、隔週沖ETF？」、「剛好發行在反彈格局裡，運氣不錯」、「一定要頻繁進出，轉嫁手續費成本給投資人，也是幫劵商自己加獎金」。

還有人說「至少要看十年吧」、「長期都是被動式會贏」、「要主動你為何不去買波克夏」、「鬼扯，自己學會操盤才是最香的事」、「績效起碼要看季或年吧」、「最少兩年績效再說」、「可以這樣計算？那我運氣好的當天是不是屌打大盤10倍」、「是不是賣得不好，所以才一直業配一堆」。不過也有人力挺「4月中小小申購10張目前感覺還不錯」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF ETF PTT 台股 績效

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