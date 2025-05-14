173萬人注意！國泰00878每股配0.47元

受到美國總統川普對等關稅、全球匯率變動影響，股市歷經震盪，美國、中國大陸關稅戰近日達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。

國泰投信指出，關稅的不確定因素慢慢消失，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季在即，以及台幣升值促使國際資金回籠，預期第2季因AI長線趨勢看好而淡季不淡，後市仍可期待。

國泰永續高股息（00878）自去(2024)年同期以來受益人數成長約46萬人，成長幅度近四成，人氣高居不下，14日公告2025年第2季第二階段實際配息金額，每受益單位將配發0.47元，除息日為5月19日，參與配息最後買進日為5月16日，股息將於6月13日發放。

國泰投信ETF研究團隊指出，台灣是半導體核心國，台灣廠商在AI世代中扮演重要角色，現今汽車、手機到個人電腦的晶片都仰賴台廠代工生產，其重要性不言而喻，甚至比傳統民生必需品更加剛需，因此若美國總統川普真要課半導體關稅，受傷的依然是美國人民。

這次與中國大陸談判的結果已然預示了川普的關稅政策只是談判手段，最終可能就是以10%為主，因此在利空出盡之下，台股基金面仍然良好，預期台灣企業獲利可望持續以雙位數成長，又有COMPUTEX、股東會旺季釋出正向展望等利多加成，而新台幣升值又有助外資進場，種種跡象都有望推升台股後市表現。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，台股後市看好，但不可諱言的是，關稅及匯率仍會影響競爭力，台灣企業並非齊頭式成長，AI時代強者恆強，因此投資上必須選擇有競爭力的個股進行布局，即擁有維持長期獲利和市占率等護城河優勢的企業，因此投資人若沒時間頻繁研究個股，就可透過ETF一次投資一籃子股票來分散風險。

除了利用市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）囊括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等，在高股息ETF的選擇上也要觀察成分股是否多為大型股，可觀察到00878的電信股、金融股及食品股占比較大，內需產業不受關稅影響，而包括國泰金（2882）、中信金（2891）、元大金（2885）及統一（1216）等等大型企業皆有利提升資產的防禦能力，且ETF有汰弱留強機制，對存股族及退休族都是較為簡單且放心的選擇。

游日傑也說，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台並於5月19日發表主題演講，同時也會宴請台廠供應鏈固樁，讓科技巨頭是否再集結舉行「兆元宴」再度成為市場焦點，在AI長期趨勢不變下，有望再掀熱潮。台灣企業除供應鏈垂直整合優勢外，技術上也足夠領先，形成不可取代的優勢，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，匯聚近1,400家國內外頂尖廠商，顯示AI在GPU算力不斷提升下，也逐步發展至應用端，00878主要成分股包括聯發科（2454）、廣達（2382）、聯電（2303）、緯創（3231）等，涵蓋AI產業核心供應鏈，股價有望「黃」袍加身。

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