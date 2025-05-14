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00878配0.47元！16日最後買進、把握機會搭上黃仁勳快車：價差股息雙拿

聯合新聞網／ 綜合報導
00878確定配息0.47元。記者余承翰／攝影
00878確定配息0.47元。記者余承翰／攝影

00878今（14）日公布實際配息金額為0.47元，若以今日收盤價21.26元計算，單次殖利率為2.21%，年化配息率則為8.84%，穩定配息不讓投資人失望。

受到川普對等關稅、全球匯率變動影響，股市歷經震盪，美國、中國關稅戰近日達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。國泰投信指出，關稅的不確定因素慢慢消失，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季在即，以及台幣升值促使國際資金回籠，預期第二季因AI長線趨勢看好而淡季不淡，後市仍可期待。

00878自去年同期以來受益人數成長約46萬人，成長幅度近4成，人氣高居不下，今（14）日公告2025年第二季第二階段實際配息金額，除息日為5月19日，參與配息最後買進日為5月16日，股息將於6月13日發放。

國泰投信ETF研究團隊指出，台灣是半導體核心國，台灣廠商在AI世代中扮演重要角色，現今汽車、手機到個人電腦的晶片都仰賴台廠代工生產，其重要性不言而喻，甚至比傳統民生必需品更加剛需。

因此若美國總統川普真要課半導體關稅，受傷的依然是美國人民，本次與中國談判的結果已然預示了川普的關稅政策只是談判手段，最終可能就是以10%為主。

是以在利空出盡之下，台股基金面仍然良好，預期台灣企業獲利可望持續以雙位數成長，又有COMPUTEX、股東會旺季釋出正向展望等利多加成，而台幣升值又有助外資進場，種種跡象都有望推升台股後市表現。

00878基金經理人游日傑表示，台股後市看好，但不可諱言的是，關稅及匯率仍會影響競爭力，台灣企業並非齊頭式成長，AI時代強者恆強，因此投資上必須選擇有競爭力的個股進行布局，即擁有維持長期獲利和市占率等護城河優勢的企業。

因此投資人若沒時間頻繁研究個股，就可透過ETF一次投資一籃子股票來分散風險，除了利用市值型ETF如00922，一舉囊括台積電、鴻海、台達電等，在高股息ETF的選擇上也要觀察成分股是否多為大型股。

可觀察到00878的電信股、金融股及食品股占比較大，內需產業不受關稅影響，而包括國泰金、中信金、元大金及統一等等大型企業皆有利提升資產的防禦能力，且ETF有汰弱留強機制，對存股族及退休族都是較為簡單且放心的選擇。

游日傑也說，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台並於5月19日發表主題演講，同時也會宴請台廠供應鏈固樁，讓科技巨頭是否再集結舉行「兆元宴」，再度成為市場焦點，在AI長期趨勢不變下，有望再掀熱潮，台灣企業除了供應鏈垂直整合優勢外，技術上也足夠領先，形成不可取代的優勢。

今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，匯聚近1400家國內外頂尖廠商，顯示AI在GPU算力不斷提升下，也逐步發展至應用端，00878主要成分股包括聯發科、廣達、聯電、緯創等，涵蓋AI產業核心供應鏈，股價有望「黃」袍加身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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