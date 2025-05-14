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999元台積電（2330）距千元僅1塊之遙！不敗教主：今年績效贏0050明年捐車做公益
台積電（2330）股價又看到999了，破千元應該是遲早的事，宣布配息增加到每季5元，也對股價有幫助喔！
去年我說台積電比元大台灣50（0050）好，2024年台積電報酬率比0050超過32%，如果用1億元計算就多了3200多萬，好香啊。
今年我一樣預估台積電勝0050，萬一我輸的話，我捐一台車給公益團體。
如果你相信今年0050會勝台積電，歡迎在粉絲團留言存證，一起捐車做公益。
台積電輸的機率接近零，我贏的話明年一樣捐車子，感謝台積電買單。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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