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帕蘭提爾科技躍升美國前十大最有價值科技股 這檔美股科技ETF吃香

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信表示，美國市值排名前十大的科技公司名單中新增一名成員帕蘭提爾科技，帕蘭提爾科技過去以國防情報預測分析起家，業務擴展到商業平台，以AI分析、預測聞名。帕蘭提爾科技第1季營收達8.84億美元，年增率高達39%，明顯優於2024年同期的6.343億美元，也超越分析師預估的8.63億美元。調整後每股盈餘（EPS）為0.13美元，符合市場預期。

以永豐美國科技ETF（00886）基金為例，AI科技應用比重較高，其中又以帕蘭提爾科技持股最重，同時其所持有的成分股中，有超過五成權重和AI科技應用相關，精準參與美國科技的相關行情。要全面掌握美股復甦漲勢，可透過永豐美國科技ETF，該檔ETF囊括美國主要科技股，一旦出現補漲行情，00886應有不少表現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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