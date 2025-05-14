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00983B、00984B設計月底配息、現金流再升級！股魚：搭高股息殖利率拉至7.6％還兼顧防禦

聯合新聞網／ 財經雪倫
高配息也能低波動？00983B靠美債、00984B主打A級公司債。林澔一／攝影
高配息也能低波動？00983B靠美債、00984B主打A級公司債。林澔一／攝影

高股息？市值型？還是美債派？市場多空震盪下...兩檔「優息策略」債券ETF意外成為焦點

今年投資市場變化劇烈，從高股息ETF到市值型ETF，甚至是美債派，各有擁護者。不少投資人直呼「看不懂、也不知道該怎麼操作」，尤其川普關稅風暴帶來劇烈震盪後，更引發資金避險與穩健配置的思考。

在這波市場不確定性中，「債券型ETF」重新受到關注。理財節目主持人雪倫與投資專家股魚老師，特別點名兩檔近期話題產品大華優利美公債20（00983B）與大華優利美A債15（00984B），是投資人在混亂行情中可以納入觀察的關鍵標的。

債券的價值 在於「穩」

股魚指出：「投資市場千變萬化，但債券的核心價值從未改變...穩定領息、降低波動。」

以近期台股因川普發言劇烈震盪為例，許多股票重挫一成以上，債券型ETF的表現卻相對抗跌，有些甚至逆勢微幅上漲。這種「穩中求息」的特性，在高波動環境中更顯珍貴。

00983B 20年期美債、導入「優息策略」

00983B聚焦20年期美國公債，由於是近年才發行的新產品，因此設計上更貼近散戶需求，導入「優息策略」，主打從市場中挑選票息較高的債券納入組合，使整體票息水準高於一般美債ETF。

根據資料，目前00983B的平均票息達4.1%，並採取月配息設計，對於需要定期現金流的投資人來說，是補充收入的選項之一。

00984B 精選A級公司債 票息高達5.8%

另一檔00984B則聚焦於美國A級公司債，同樣具備「優息策略」，並在成分券篩選上更為嚴格，排除中國、拉丁美洲、東歐等高風險債務來源，強調品質與風險控管。

00984B目前票息達5.8%，成分企業包括輝達（NVIDIA）、可口可樂（KO）、ASML、迪士尼（DIS）等國際知名公司，投資人不僅是股東，還能以債主身分參與其中。

雙週配息組合 現金流更貼近生活

過去許多投資人期待能「雙週領息」，老師建議：00983B與00984B皆為月底配息產品，可與目前市面上多數「月中配息」ETF錯開組合，輕鬆打造雙週配息現金流。

舉例來說，可用73比的股債配置法，搭配高股息ETF與這兩檔債券ETF，可將整體預估殖利率提升至7.64%，達到兼顧現金流與風險防禦的目的。

當市場難以預測、投資情緒不穩時，回歸資產配置與現金流規劃，是許多中長期投資人的共識。00983B與00984B兩檔產品分別對應公債與公司債市場，結合「優息策略」、「月配息」與「低入手門檻」，是債券ETF升級後的實用代表，也為理性投資者提供更多穩健選擇。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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財經雪倫

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