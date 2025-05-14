快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

總統就職周後股市常見慶祝行情 009804長期表現靚

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2024年新任總統即將於5月20日就職滿一周年，適逢全球貿易局勢出現重大轉機，為股市注入新一波動能。法人指出，市場避險情緒迅速降溫，資金積極回補股市，台股在國際資金與基本面共振下，投資氣氛顯著回溫。

美中雙方近期於日內瓦達成歷史性協議：美國將在90日內，將對中國商品的關稅自145%大幅調降至30%；中國亦同步下修美國商品關稅至10%，並暫停所有非關稅性貿易障礙，超出市場預期。

回顧歷史經驗，類似的樂觀情緒其實並非首次出現。自2004年起，台股在歷屆總統就職後的一年、兩年乃至三年內，經常展現穩健上揚的態勢，顯示政治穩定與新政策逐步到位有助於強化市場信心。

根據台灣50權重上限30%指數統計資料，自總統就職日起計算，三年後平均漲幅超過四成，不僅反映出台灣經濟結構的韌性，也驗證了市值型ETF作為長期投資核心資產的表現潛力。

雖然2008年因全球金融海嘯造成少數例外，其餘時期的中長期報酬皆相當亮眼，顯示台股具備良好的結構性成長動能。在這樣的市場脈絡中，市值型ETF的表現尤為關鍵。

法人表示，以市值型ETF為代表的台灣50新選擇，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）為例，便是結合大型權值股核心優勢與風險平衡機制的代表。

009804所追蹤的「台灣50權重上限30%指數」，涵蓋台積電、聯發科、鴻海等台灣經濟命脈產業以及囊括電子、金融、傳產龍頭公司，同時限制單一持股權重不超過30%，有效降低持股集中風險，提升投資組合的穩健性。5月13日盤中價格一度站上11元，成交價續創新高。

法人表示，市值型ETF的核心價值，在於高度透明、緊貼市場脈動且具備與台灣整體經濟成長同步的潛力。

009804提供了與台灣50完全相同的持股成分，但更有效率的權重配置方式，讓投資人可以在分散風險的同時，仍參與龍頭企業長期成長紅利，特別適合退休族或採用定期定額策略的小資族長期配置。

歷史經驗也證明，儘管短期市場可能因政策、國際政經變局或選舉因素出現波動，但只要基本面持穩，台灣股市最終仍能回歸企業價值與經濟成長本質。009804憑藉市值導向特色，未來可望持續擔綱台股長期資產配置的核心角色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

新iPhone漲價不是因為關稅 挨酸巧立名目！網嘲諷：多了72道工法

AI股衝鋒 台股飛躍季線漲逾370點

華爾街日報：川普關稅前後不一 美民眾難忍脫鉤代價

世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局

相關新聞

00983B、00984B設計月底配息、現金流再升級！股魚：搭高股息殖利率拉至7.6％還兼顧防禦

高股息？市值型？還是美債派？市場多空震盪下...兩檔「優息策略」債券ETF意外成為焦點 今年投資市場變化劇烈，從高股息ETF到市值型ETF，甚至是美債派，各有擁護者。不少投資人直呼「看不懂、也不

美債災難未了嗎…00679B會跌到剩約0.8X元？網回測曝光「最慘情境公式算法」

近期關稅與通膨雙重壓力未解，有網友在PTT股板發文，從利差、匯率與技術線型三個角度出發，推演20年美債的最慘跌幅劇本，引發熱議。不少網友高喊「債蛙快逃」、也有人乾脆自嘲「我們的人都腰斬起跳」。

0056股息一早就入帳「實在有夠爽」！棒棒：讓我養成安靜離職的底氣

0056的股息一早就入帳也太爽，身為高股息的愛好者，被動收入的建立真的很重要。 0056是我投入股市以來第一檔高股息，從來沒賣過，從23元到33元我都買過，而且是不定期的買，覺得跌破年線

00631L漲不回去！網曝「跌太重＋匯率波動」：正2最怕大跌

中美貿易戰似乎看到曙光，近日陸續傳出好的進展，PTT網友好奇，大盤、期貨都陸續漲回美國總統川普宣布對等關稅政策、也就是4/2當日以前的水位，然而大盤ETF 00631L卻遲遲未漲回當時點位，令他感到不解。其他人解釋，除了跌太重以外，加上匯率波動差異，台幣大幅升值，也會反映在ETF的價格之上。

新募ETF爆IPO亂象 金管會查20家業者涉要求員工承擔責任額

金管會昨（13）日證實，已接獲逾百封檢舉信，指稱有20家金融業者涉嫌要求員工承擔新募ETF「IPO責任額」，證期局副局長...

AI 與太空科技引領市場 七檔原型ETF漲幅超過30%

近期受惠於美英新貿易協議達成、美中互相調降關稅，加上美國總統川普喊話「現在最好趕快買股票」，激勵市場情緒回升，ETF也迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。