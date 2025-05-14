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美債災難未了嗎…00679B會跌到剩約0.8X元？網回測曝光「最慘情境公式算法」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO以「歷史最慘」情境回推，若利差創高、台幣升值到前高，再搭配通膨未降的極端狀況，推估元大美債（00679B）價格可能下探至 0.84元，引發網友一片債蛙哀號。（路透）
原PO以「歷史最慘」情境回推，若利差創高、台幣升值到前高，再搭配通膨未降的極端狀況，推估元大美債（00679B）價格可能下探至 0.84元，引發網友一片債蛙哀號。（路透）

近期關稅與通膨雙重壓力未解，有網友在PTT股板發文，從利差、匯率與技術線型三個角度出發，推演20年美債的最慘跌幅劇本，引發熱議。不少網友高喊「債蛙快逃」、也有人乾脆自嘲「我們的人都腰斬起跳」。

這位網友指出，根據歷史數據回測，若20年期與2年期美債利差擴大到歷史高點3.76%，再考量存續期間為18年，美債恐下跌逾67%。加上台幣升至2021年高點（27.69），可能再跌10%。他還從技術分析月K線型推論「準備下殺發散」。綜合三大因素，他以元大美債20年（00679B）為例，試算價格恐怕跌到0.86元，引發網友驚呼。

網友算法公式為：26*(1-67.62%)*(1-90%)

認命債蛙自嘲系「債蛙團結」、「你不要再說了...」、「我可以喊救命嗎？啾咪」、「你...不要...再說了...房版債蛙都尿褲子惹嘻嘻」、「相信哲哲，財富對折！」

回測邏輯與市場動能質疑「數學是體育老師教的嗎？」、「你算錯了，那個殖利率是8%+才會發生」、「這個債務規模，5%以上聯準會都會怕，跟以前完全不能比」、「照你這亂算的公式 26塊跌會到0.86元哦」。

這篇雖是以「最慘劇本」為基礎推算，但它其實更像是一種情緒宣洩。投資人需要的不是災難公式，而是風險容忍度與資金控管策略。20年期債ETF跌深，是事實，但市場總是走在預期之前，回測歷史只能當參考，別當成預言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 債券ETF

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