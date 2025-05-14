0056股息一早就入帳「實在有夠爽」！棒棒：讓我養成安靜離職的底氣

0056的股息一早就入帳也太爽，身為高股息的愛好者，被動收入的建立真的很重要。

0056是我投入股市以來第一檔高股息，從來沒賣過，從23元到33元我都買過，而且是不定期的買，覺得跌破年線，或是股災千載難逢就加碼一點，持續累積到現在。

股息也從最早的一年領1000元，到現在一年領3000多元，只要是台股長期向上，股息也是會長大的

你覺得，高股息真的會睡公園嗎？

我只知道被動收入，讓我養成安靜離職的底氣，以及補足我出國看世界的勇氣。

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