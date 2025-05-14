ETF 投資人落跑速度快過個股？4月定期定額戶數大消風

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計熱門定期定額ETF，4月受到台股拉回衝擊，券商端定期定額ETF戶數普遍減少，且「消風」情況比個股更顯著，其中，定期定額戶數最多的元大台灣50（0050）減少12,640戶，降至343,896戶；第二名國泰永續高股息降至304,351戶，減少11,630戶；第三富邦台50降至261,106戶，減少24,964戶，前三名依序月減3.5%、3.6%、8.7%。

對照4月個股定期定額前三名，台積電111,184戶、兆豐金30,031戶、玉山金28,087戶，分別月減2,610戶、912戶、1,121戶，減幅2.3%、3%、3.99%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

個股 定期定額

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