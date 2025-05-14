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新募ETF爆IPO亂象 金管會查20家業者涉要求員工承擔責任額

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會昨（13）日證實，已接獲逾百封檢舉信，指稱有20家金融業者涉嫌要求員工承擔新募ETF「IPO責任額」，證期局副局長黃厚銘說，將請相關公會做三大調查，包括是否落實對客戶KYC與KYP、業務員酬金制度，及「回單」機制。

這20家遭檢舉的金融業，包括10家券商、9家投信和1家銀行。檢舉信多指稱因這些金融業者，要求員工承擔新募ETF的IPO責任額，及投信與券商間的「回單」操作，迫使員工對投資人不當銷售。

黃厚銘說，將做三大調查，一、金融業對投資人銷售，是否有嚴格落實KYC（認識客戶Know Your Customer）、KYP（認識你的商品Know Your Product），二、業務員酬金制度，除財務指標外，是否有考量非財務指標。三、券商與投信間「回單」狀況。所謂「回單」是指，如A券商替B投信推ETF募集達標，B投信買股，就會集中在A券商下單。

黃厚銘坦言，券商、銀行對投資人銷售商品時，本來就需做好KYC和KYP，這些都要嚴格落實，包括要了解客戶風險承受度、客戶投資風險屬性，才能提供適合的金融商品。

金融業對業務員的酬金制度，也需考量非財務指標，換言之，金融業不能只看達成目標績效，也需看是否有符合法遵、是否造成客訴等。

金管會已請券商、投信顧公會做進一步了解，需等公會做調查後，再看下一步如何處理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金融業

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