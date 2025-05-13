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美債ETF 資金湧入

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

統計至12日，整體固定收益型ETF資金淨流入增加至156.7億美元，美國獲102.8億美元流入最多。由債券品質分類，投資等級債ETF獲96.8億美元淨流入，高於非投資等級債ETF的16.1億美元淨流入。

聯準會5月如預期維持利率於4.25~4.5%不變，主席鮑爾表示在前景未明朗前，聯準會無法預先做出政策決定，各類債市小漲小跌。

富蘭克林證券投顧建議，現階段投資策略以「分散」為要，因為川普不只有關稅政策，未來將面臨減稅、財政、放鬆監管、移民以及國際關係的顯著變化，這些對各類投資級債和非投資級債有正向或負向的交錯影響，分散配置可提供風險調整後的收益空間。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，雖然美國經濟成長轉弱、通膨風險上升，不過經濟衰退仍非基本情境，美國企業基本面堅韌，預期利差將處區間震盪，違約率儘管上升仍將低於長期均值，市場表現分化程度擴大下也創造個別投資機會，可藉由專業團隊主動管理、嚴選持債，以爭取公司債投資機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，近期風險性資產回溫，主要反映川普對關稅的態度軟化，市場樂觀預期關稅談判會有良性進展；經濟數據上，調查及信心類數據不如預期，耐久財訂單、新屋銷售、零售銷售則優於市場預期。展望後市，評估關稅有談判空間，市場預估有效關稅15%至25%。

就非投資級債市場本身，謝佳伶表示，非投資級債跟隨股市上漲，違約率未見惡化；就企業基本面，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，發債公司管理層仍維持財務紀律加上發行公司受關稅影響小，違約率預計將維持在歷史平均3~4%以下。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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