攜手女股神 鎖定美股 中國信託推主動式ETF

中國信託投信攜手「女股神」旗下方舟投資（ARK Invest），推出聯名款主動式ETF「中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）」，聚焦人工智慧（AI）等五大顛覆式創新主題，預計6月2日至5日募集。

今年第2季起，主動式ETF陸續面市，繼三檔台股主動式ETF打頭陣後，接下來將由中國信託投信為海外股票型主動式ETF揭開序幕，鎖定的是美股，不過，特別的是未囿於科技七雄範疇，而以全球前十大主動式ETF發行者人方舟投資為海外顧問，鎖定更需要主動選股、具顛覆式創新概念的美國企業，因此投資項目將不僅有大型股，也有中小型股，預計配置中小型股的資金部位約占三成。

這是方舟投資首度與台灣投信業者合作，雙方洽談超過半年才拍板這檔聯名主動式ETF，方舟投資將提供約50檔的成分股池，由中國信託投資經理人篩選出約40檔個股投資。

美國總統川普上任後一連串政策攪亂全球投資市場，美股也受到干擾。不過，中國信託ARK創新主動式ETF經理人唐祖蔭分析，川普2.0有利新創企業發展，原因有三，一是上任後宣布廢除拜登簽署的AI風險管理命令，二是將推動公司稅由21%降至15%，三是聯準會已啟動降息循環，而成本對新創企業很重要。此外，川普的「美國優先」政策，也持續將生產活動與技術研發帶回美國，將有利中小型及重視研發的成長股表現。

有鑑於此，中國信託ARK創新主動式ETF投資範圍鎖定全球顛覆式創新五大主題，包括能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人。其中，能源儲存聚焦先進電池與運具進化，期待增進人流、物流移動更便捷；區塊鏈技術有機會帶來金融服務變革；AI可廣泛應用至軟體、工業與消費等領域；基因定序將可為醫療、食品等領域帶來革命性突破；機器人透過AI優化，更能推進航太與工業設計發展。

唐祖蔭表示，目前中小型股本益比僅約20倍，相對值得進場布局。這檔ETF費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。