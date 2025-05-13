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債券型ETF人氣回溫 受益人數顯著增加

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
債券ETF受益人在暌違五周後，終於止跌反升。 路透
債券ETF受益人在暌違五周後，終於止跌反升。 路透

債券ETF受益人在暌違五周後，終於止跌反升。根據集保中心公布的5月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人上周增加7,262人，總受益人來到196.3萬人。

其中，群益優選非投等債（00953B）、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債都周增千人以上，人氣最旺。

群益投信債券ETF研究團隊指出，台灣交易所掛牌的美元債券ETF為台幣計價的ETF，ETF持有的標的都是美元計價的債券，因此遇台幣升值，ETF淨值會往下走。近期債券ETF回檔幅度較大的原因，即為台幣升值導致價格有較大波動。不過相較之前因關稅議題的市場大幅度震盪，目前債市已相對穩定。

債券ETF受益人增加前十名
債券ETF受益人增加前十名

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至5月7日止，投資級債市場轉為淨流入28.8億美元，非投資等級債淨流入10.8億美元。

安聯投信表示，市場經歷首波政策衝擊後，受相關正向言論及美中高層會晤消息提振，市場風險情緒開始有所改善，然而如同聯準會所言，目前面對的仍是高度不確定性貿易政策前景，後續須留意經濟數據弱化，同時在談判進退之間，高波動將續為常態，投資布局上建議多元分散配置。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，目前企業基本面、現金流展望持穩，今年非投等債市場違約率預期將低於長期均值。同時，非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望有較佳表現。殖利率具吸引力，市場偏好鎖高利率券種。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，川普政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投等債因資產品質良好，殖利率具備吸引力，市場仍有地緣或政經不確定性下，可望持續吸引穩健配置與收益的資金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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